WD Black SN850, ecco il primo SSD M.2 PCI Express 4.0 della linea gaming

Western Digital ha annunciato oggi il suo primo SSD M.2 su interfaccia PCI Express 4.0 della linea gaming WD Black: SN850. Il dispositivo promette velocità fino a 7GB/s, 1 milione di IOPS ed è commercializzato nei tagli da 500GB (152,99€), 1TB (274,99€) e 2TB (549,99€). Così come il precedente SN750, l’unità è inizialmente disponibile senza un dissipatore di calore, mentre arriverà una nuova versione, nel corso primo trimestre del prossimo anno, dotata di heat sink e LED RGB.

WD non ha condiviso informazioni tecniche più specifiche, ma il controller interno dovrebbe essere stato ottimizzato per una migliore gestione SLC e prestazioni low queue depth – quest’ultimo rappresenta un dato molto importante per i carichi di lavoro che molti videogiochi e programmi moderni necessitano. Le velocità di lettura sequenziali sono indicate pari a 7GB/s per tutte le capacità, mentre le velocità di scrittura sequenziali sono pari a 4,1GB/s per il modello da 500GB, 4,3GB/s per la versione da 1TB e 5,1GB/s per il modello con capacità massima. Il valore di IOPS è di 1 milione e l’unità viene fornita con una garanzia di cinque anni.

Per coloro che non hanno ancora una scheda madre PCIe 4.0 ma vogliono comunque una velocità di trasferimento elevata, la WD AN1500 NVMe è una scheda aggiuntiva che accoppia due SSD PCIe Gen 3 inclusi in RAID0 per raggiungere velocità di lettura e scrittura sequenziali nominali, rispettivamente, di 6,4 e 4,1 GB/s. L’AN1500 è avviabile, ha un dissipatore di calore integrato per prevenire il throttling durante i carichi più impegnativi ed incorpora 16 LED RGB attorno al bordo della scheda, con 13 effetti di illuminazione.

WD AN1500 è disponibile con capacità da 1TB (272,99€), 2TB (538,99€) e 4TB (1.055,99€) con una garanzia di cinque anni. La scheda utilizza un controller RAID Marvell 88NR2241 NVMe di livello aziendale. I prodotti sono ordinabili direttamente dal sito ufficiale della compagnia.