WD Blue SN500, sfida lanciata agli SSD SATA

Gli SSD WD Blue passano al PCI Express (due linee) e al protocollo NVMe per offrire prestazioni superiori agli SSD SATA. I prezzi sono molto interessanti.

Dopo aver aggiornato l’offerta di SSD M.2 NVMe con il WD Black SN750 di fascia alta, Western Digital ha rinnovato in queste ore la serie WD Blue, un marchio finora usato in ambito SSD per prodotti mainstream con interfaccia SATA (in formato M.2 e il classico da 2,5 pollici).

Il primo SSD WD Blue aveva infatti un controller Marvell e NAND TLC planare, insieme a un certo quantitativo di memoria DRAM. L’anno successivo l’offerta ha accolto la memoria 3D NAND TLC e dopo un anno di pausa, ecco arrivare il cambiamento più grande: il passaggio della serie all’interfaccia PCIe e al protocollo NVMe.

I nuovi WD Blue SN500, derivati dall’offerta OEM SN520 (gli SN750 derivano dagli SN720 OEM), adottano un controller proprietario di WD, anche se in versione “castrata”: abbiamo infatti solo due linee PCI Express e non c’è memoria DRAM a sostenere l’azione dell’SSD.

Questo cosa significa? Che sicuramente la nuova famiglia WD Blue offre prestazioni di picco decisamente superiori a un’unità SATA, ma allo stesso tempo non può garantire le vette raggiunte dagli SSD di fascia più alta, specie con carichi di una certa entità.

Il controller a bordo di questo SN500 non usa NVMe Host Memory Buffer, ma ha al suo interno una certa quantità di memoria integrata che dovrebbe, seppur parzialmente, sopperire all’assenza di una DRAM esterna. In tabella potete vedere i valori prestazionali comunicati dall’azienda.

Per quanto riguarda le capacità, i WD Blue SN500 sono disponibili solo in due versioni da 250 (WDS250G1B0C) e 500 GB (WDS500G1B0C), con prezzi di listino suggeriti di 58 euro (23 centesimi al gigabyte) e 80 euro (16 centesimi al gigabyte), molto interessanti sulla carta. Al momento i prodotti non sono ancora in vendita, ma probabilmente arriveranno nelle prossime settimane.