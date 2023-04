Se state cercando un modo per avere un cloud personale, privato e abbastanza grande da contenere qualsiasi documento, foto e video che possedete, vi consigliamo di non farvi scappare il WD My Cloud in super sconto su Amazon. Per il momento, infatti, avrete la possibilità di portare a casa il modello da ben 8TB con un ribasso del 35% rispetto al prezzo di listino!

Dunque, solo fino a esaurimento scorte o alla fine della promozione, potrete acquistarlo ad appena 276,29€ invece di 424,10€. Un prezzo davvero irripetibile per questo articolo a marchio Wester Digital, da sfruttare fintanto che siete in tempo.

My Cloud Home è un dispositivo di personal cloud storage facilissimo da utilizzare, pensato appositamente per protegge al meglio tutti i vostri contenuti personali. Inoltre, vi da la possibilità di avere un storage centralizzato fisico, in grado di memorizzare tutte le foto, i video e i file più importanti, per poi ritrovarli rapidamente in caso di necessità. Potrete cercare per data, ora o parola chiave in modo tale da raggiungere rapidamente i vostri ricordi preferiti e crea album di foto o cartelle.

Ovviamente, l’articolo a marchio Western Digital vi assicura sincronizzazione e backup semplicissimi di tutti i vostri documenti ed è compatibile praticamente con qualsiasi sistema, da Mac e PC fino a iOS e Android. In questo modo, sfruttando l’app My Cloud Home, potrete accedere ai vostri contenuti ovunque vi troviate e da qualsiasi dispositivo vogliate: notebook, smartphone e tablet.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione.

