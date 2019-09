WD My Passport, la gamma si aggiorna e raggiunge i 5 terabyte

Western Digital ha rinnovato la linea di hard disk portatili My Passport aggiungendo a listino un modello da 5 TB spesso appena 19 millimetri.

Western Digital ha rinnovato la linea di hard disk portatili My Passport aggiungendo a listino un modello con capacità di 5 TB spesso appena 1,9 centimetri. Nonostante il 25% di capacità in più, rispetto al vecchio modello da 4 TB la nuova proposta è addirittura più sottile di 1,27 millimetri. Non è molto vero, ma è comunque un piccolo progresso.

Come sempre, c’è anche una versione di My Passport per Mac (di colore blu notte) con un cavo USB Type-C. I modelli nero, azzurro e rosso, invece, sono destinati a Windows ed altri sistemi operativi e avranno un più classico cavo USB-A. Tutte le unità saranno USB 3.0, sufficiente per permettere all’hard disk di esprimersi al meglio.

Le nuove unità My Passport includono l’accesso al software per la protezione con password e la crittografia a 256 bit, backup dei social media e archiviazione nel cloud (Google Drive, Facebook e Dropbox) ed altre utility.

I nuovi HDD My Passport sono già disponibili negli Stati Uniti a un prezzo di 59,99 dollari per il modello da 1 TB, per arrivare ai 149,99 dollari della capacità da 5 TB. La gamma Mac parte da 2 TB (89,99 dollari) e raggiunge i 159,99 dollari.