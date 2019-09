WD_BLACK, hard disk e SSD esterni per giocatori e non solo

Western Digital punta sul marchio WD_BLACK anche per una gamma di hard disk e SSD esterni. Ecco le principali caratteristiche.

Western Digital ha presentato una gamma completa di hard disk e SSD esterni della serie WD_BLACK Game Drive.

L’azienda sta espandendo il marchio WD_BLACK ben oltre i semplici hard disk e gli SSD interni (che consigliamo) con gli hard disk portatili WD_BLACK P10 (2,5 pollici) e WD_BLACK D10 (3,5 pollici), con varianti dedicate a Xbox One, e l’SSD portatile WD_BLACK P50.

WD_BLACK P10 è un disco rigido portatile con un cavo USB 3.1 Gen2 (micro USB – USB Type A) necessario sia per l’alimentazione che per la connettività. È disponibile in capacità da 2 TB, 4 TB e 5 TB con prezzi rispettivamente di 135, 170 e 190 euro sul sito ufficiale oppure potete trovarli anche su Amazon con listini simili.

La sua variante Xbox One ha l’adesivo Xbox One sul corpo e include un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 2 mesi. Le capacità sono di 1, 3 e 5 TB con prezzi di 144 e 200 euro per i più capienti (disponibili anche su Amazon). Ignoto al momento il prezzo del modello da 1 TB.

WD_BLACK D10 è invece un hard disk esterno da 3,5 pollici che necessita di un cavo di alimentazione dedicato oltre al cavo di collegamento. Sono presenti anche due porte USB di tipo A per ricaricare eventuali periferiche. Insomma, non è così portatile, infatti è accompagnato da un supporto per lasciarlo sulla scrivania.

Il WD_BLACK D10 ha una capacità di 8 TB (250 euro, 10 euro in meno su Amazon), mentre l’edizione Xbox One arriva a 12 TB (350 euro) ed è accompagnata da 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Infine, c’è il WD_BLACK P50. Si tratta di un SSD portatile, al cui interno c’è un’unità NVMe che offre velocità di trasferimento sequenziali fino a 2000 MB/s usando l’interfaccia USB 3.2 (USB 3.2 Gen 2×2 a 20 Gbps).

In questo caso il connettore è USB C e nella confezione troviamo un cavo da USB Type-C a Type-C e uno da USB Type-C a Type-A. È disponibile in capacità di 500 GB, 1 TB e 2 TB a prezzi ancora ignoti.