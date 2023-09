Al lancio di Steam Deck, la possibilità di sostituire l’SSD (vi raccontiamo la nostra esperienza a riguardo in questo video) è stata accolta positivamente dalla community, ma presto gli utenti si sono scontrati con un problema: la carenza di SSD in formato M2-2230, quello più “corto” e compatibile con l’handled di Valve. Per fortuna la situazione col tempo è migliorata e sul mercato si trovano alcune proposte, tra cui il Corsair MP600 Mini e il Sabrent Rocket; oggi la scelta si amplia ancora di più, grazie al debutto del nuovo WD_Black SN770M.

Come facilmente intuibile dal nome, si tratta di un classico SSD NVMe WD_Black SN770 in formato “micro”, compatibile con lo standard M.2-2230 e installabile su Steam Deck, ROG Ally e idealmente qualsiasi altro handled presente sul mercato (o che debutterà in futuro) dotato di SSD in formato M.2.

Credit: Western Digital

Secondo il comunicato ufficiale diffuso da Western Digital, un recente studio di Gartner afferma che il mercato degli handled raggiungerà le 14,8 milioni di unità entro il 2027, un numero decisamente degno di nota che rende fondamentale essere presenti con soluzioni di archiviazione veloci, affidabili e capienti, viste le dimensioni dei giochi tripla A moderni. Il WD_Black SN770M arriverà in tagli fino a 2TB, assicurando tutto lo spazio di cui si ha bisogno su dispositivi di questo tipo, e con velocità fino a 5.150MB/s.

“Con l’aumentare delle dimensioni dei giochi, è facile che le console portatili esauriscano lo spazio a disposizione con nuovi titoli e aggiornamenti regolari”, ha dichiarato Eric Spanneut, vice president of client SSDs di Western Digital. “La nuova unità WD_BLACK SN770M NVMe SSD aumenta lo spazio di archiviazione disponibile fino a 2TB ed è specificamente progettata per gestire carichi elevati sui PC da gioco portatili”.

WD_Black SN770M è già disponibile sul sito Western Digital con i seguenti prezzi di listino: 89€ per la versione da 500GB, 134€ per quella da 1TB e 255€ per quella da 2TB. Probabilmente, nel corso delle prossime ore l’unità potrà essere acquistata anche da altri shop, come ad esempio Amazon.