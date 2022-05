Webroot SecureAnywhere AntiVirus è una suite di sicurezza leggera, rapida e piuttosto ricca di funzionalità, ma è sufficiente per rendere questo antivirus meritevole di considerazione?

Disponibile per Windows e Mac, Webroot si distingue per un approccio non convenzionale alla ricerca del malware. Infatti, la suite è molto focalizzata sul monitoraggio intelligente del “comportamento” delle app e dei processi, al fine di individuare anche le minacce più recenti.

Probabilmente, è questo il motivo per cui Webroot SecureAnywhere AntiVirus risulta molto leggero sul sistema, occupando solo 15 MB sul disco (a differenza di altre suite che arrivano a richiedere anche 1 GB di spazio libero). E anche le scansioni sono velocissime, dato che il software scansiona solo una selezione di tipologie di file. L’azienda sostiene sul proprio sito che la propria suite sia fino a 60 volte più veloce della concorrenza, e in effetti abbiamo constatato scansioni che durano solo pochi secondi.

Piani e prezzi

A dispetto del suo formato poco ingombrante, SecureAnywhere AntiVirus include, oltre all’antivirus, anche un firewall, un sistema anti-phishing in tempo reale, il monitoraggio della rete e un livello aggiuntivo di protezione dal ransomware.

Inoltre, il pacchetto include Identity Shield, una funzione per la protezione dell’identità, con strumenti pensati per impedire l’accesso ai vostri dati da parte di siti web e malware. Il tool promette di tenere gli utenti al sicuro da keylogger, componenti aggiuntivi per browser sospetti, cookie e furto dei dati sui siti web, sistemi di acquisizione di screenshot e così via.

Con l’upgrade a Internet Security Plus con AntiVirus, l’azienda offre anche il supporto ad Android e iOS, insieme a un semplice password manager.

Infine, Internet Security Complete aggiunte la cancellazione delle attività sul web e 25 GB di spazio di backup online protetto.

Antivirus

Al termine del semplicissimo processo di installazione, Webroot avvia la prima scansione del sistema. Nel nostro caso, ha impiegato meno di un minuto. Quindi, vi troverete davanti all’interfaccia della suite.

La prima cosa che potrete notare è la quantità di elementi al suo interno, tra icone e pannelli disponibili. Certo, potreste ignorare tutto e lasciare che il software gestisca la protezione in automatico, d’altronde il tasto di scansione è grande e bene in evidenza.

In ogni caso, avrete a disposizione vari tipi di analisi, come la scansione rapida che analizza solo la RAM, quella completa che copre tutte le unità di archiviazione locali, un’analisi approfondita che cerca possibili rookit, trojan e altri malware, nonché la scansione personalizzata che vi consente di selezionare file e/o cartelle specifiche. Tuttavia, raggiungere queste opzioni può essere meno lineare del previsto, dato che dovrete accedere alle impostazioni di sicurezza e navigare fra diversi pannelli.

Tutte le opzioni di scansione, comunque, garantiscono un processo estremamente rapido. Anche i tassi di rilevamento si sono dimostrati soddisfacenti: per la prima volta, i nostri tool di prova sono stati rilevati ancor prima di essere avviati.

Tuttavia, abbiamo riscontrato anche un certo numero di falsi positivi. Per fare un esempio, utilizziamo PCMark Professional per misurare l’impatto delle suite di sicurezza sul sistema, ebbene Webroot l’ha riconosciuto come una potenziale minaccia. Anche questa è una prima volta.

Funzionalità

Il filtro degli URL unisce l’ampio database di siti dannosi compilato da Webroot al monitoraggio anti-phishing in tempo reale per proteggere gli utenti dai rischi. Nei nostri test, il sistema si è comportato bene, bloccando regolarmente i siti dannosi che Chrome e Windows non avevano riconosciuto. Purtroppo, però, occorre usare un’estensione compatibile con Edge, Chrome e Firefox. Altre app non saranno protette.

Il firewall offerto da Webroot non è paragonabile, a livello di configurabilità, a quello di Norton, Bitdefender o altri prodotti analoghi. Infatti, SecureAnywhere AntiVirus gestisce in automatico la maggior parte delle funzioni, cercando processi nuovi e non attendibili che tentano di collegarsi a Internet, avvertendo l’utente circa nuove connessioni effettuate da app non verificate, chiedendone l’approvazione o il blocco.

Questa mancanza di controllo alienerà senz’altro molti fra gli utenti più esperti, tuttavia, potrebbe risultare apprezzabile dagli utenti di base o da chi non vuole investire troppo tempo nelle configurazioni più capillari.

La protezione dell’identità agisce in background, “blindando” le sessioni del browser per contrastare possibili keylogger, screen grabber, tentativi di snooping degli Appunti e altri attacchi mirati a rubare i dati dell’utente. Abbiamo messo alla prova il sistema con un keylogger freeware durante la navigazione con Chrome. Disattivando Identity Shield, il keylogger ha registrato URL, nomi utente, password e qualsiasi altro elemento digitato da tastiera. Attivando il servizio, però, il blocco si è rilevato efficace e i log non contenevano più nessun dato utilizzabile.

Ci sono altri strumenti extra di cui Webroot quasi non fa menzione, ma che si rivelano abbastanza utili. Un esempio è SafeStart Sandbox, che consente di eseguire i programmi sospetti in ambienti isolati, affinché non possano apportare modifiche al sistema.

La finestra di dialogo degli strumenti antimalware offre una utility per rimuovere manualmente i software potenzialmente dannosi, voci del Registro incluse. Sebbene non si tratti di un uninstaller completo, risulta utile ed è alquanto insolito vederne uno in una suite di sicurezza.

Ci sono anche delle comode funzionalità per la “riparazione” del sistema, che comprendono un’opzione per impostare subito le policy predefinite. Se un malware riesce a disabilitare Gestione attività, il Registro di sistema o a imporre altre restrizioni, Webroot correggerà il problema con un solo clic.

Protezione

Sebbene SecureAnywhere AntiVirus si sia comportato bene nei nostri test interni, occorre sempre valutare i risultati ottenuti presso i laboratori indipendenti.

Purtroppo, Webroot non è stato analizzato né da AV-Comapratives né da AV-Test negli ultimi anni. SE-Labs, invece, ha incluso il brand nei propri test Home Anti-Malware, sebbene i risultati non siano del tutto incoraggianti.

Il risultato migliore conseguito da Webroot è una quinta posizione su nove, con un punteggio di precisione complessivo del 97%. In sé non è disastroso, ma occorre considerare che la suite è stata superata da tre antivirus gratuiti, ovvero Avira Free Security, Avast Free e addirittura Microsoft Defender.

Analizzando invece il risultato peggiore, nel test SE-Labs del secondo trimestre 2021, l’azienda ha conseguito l’ultimo posto con un punteggio di precisione complessivo del 94%, mentre tutti gli altri concorrenti hanno conseguito il 100%.

Parlando di protezione dal ransomware, abbiamo provato un simulatore personalizzato che, in quanto tale, non figura nei database e non presenta una firma o un modello di comportamento riconoscibili. Purtroppo, il risultato è stato insoddisfacente: SecureAnywhere ha ignorato del tutto il nostro simulatore di ransomware, di conseguenza abbiamo visto migliaia di file e gigabyte di dati sottoposti a crittografia.

Certo, il nostro test non prevedeva l’uso di un malware reale, tuttavia se pensiamo al punteggio scarso ottenuto con SE-Labs, ci risulta difficile consigliare questo prodotto a chi abbia serie preoccupazioni nei confronti del ransomware.

Conclusione

Webroot SecureAnywhere AntiVirus è un prodotto davvero leggero, con un blocco URL preciso e ottime funzionalità extra. Tuttavia, i risultati dei test denotano una certa mancanza di precisione, soprattutto rispetto alla concorrenza.

Certo, Webroot funziona senza problemi in parallelo ad altri antivirus, e magari una combo con Microsoft Defender potrebbe consentirvi di restare abbastanza al sicuro, ma non possiamo non sottolineare che sul mercato trovate antivirus decisamente migliori.