WebSite X5 a prezzo di saldo per festeggiare la nuova versione

Il software per la creazione di siti web WebSite X5 si aggiorna alla versione 2020.3 e porta con se numerose novità legate alla creazione degli e-commerce ma non solo. Inoltre, per festeggiare il nuovo aggiornamento, propone le proprie licenze a prezzo scontato del 30%.

WebSite X5 è un software che permette la facile creazione di siti web senza bisogno alcuna conoscenza nel campo della programmazione. Con un editor grafico e funzionalità drag and drop, grazie a WebSite X5 realizzare un sito web responsive, in grado di funzionare su tutti i browser e anche sui dispositivi mobili, è un gioco da ragazzi.

Oltre a facilitare la creazione e la gestione di siti web classici, blog ed e-commerce, WebSite X5 permette di lavorare anche offline grazie al software da installare su un massimo di due computer diversi con una singola licenza.

Tra le novità dell’ultimo aggiornamento troviamo la possibilità di creare nuovi filtri personalizzati per la pagina di ricerca, di impostare diversi costi di spedizione in base al Paese di destinazione dei prodotti e sono stati abilitati i pagamenti tramite PayPal Commerce Platform. Completamente ridisegnata l’interfaccia relativa alle recensioni degli utenti ed è stata introdotta la possibilità di creare di ancore per la navigazione della pagina tramite link interni.

Tutte le novità nel dettaglio sono discusse nel post sul blog di WebSite X5.

Per festeggiare il nuovo aggiornamento, le licenze di WebSite X5 Evo e WebSite X5 Pro sono proposte a prezzo scontato. Recandovi sulla pagina dedicata all’acquisto del software ed inserendo in fase di acquisto il codice NEW2020.3 potrete accedere allo sconto del 30%.

Normalmente è possibile provare WebSite X5 in versione gratuita con funzionalità ridotte oppure acquistare una licenza Evo o Pro in base alle proprie esigenze. A differenza di altre piattaforme non richiede la sottoscrizione di un abbonamento. Per maggiori informazioni potete visitare il sito web ufficiale.