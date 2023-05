Circa un mese fa Western Digital ha subito un attacco hacker, durante il quale sono stati sottratti dei dati. Alla fine della scorsa settimana l’azienda ha rilasciato un aggiornamento sulla vicenda, informando i propri clienti che i malintenzionati erano riusciti a sottrarre dati personali.

Dalla comunicazione che Western Digital ha inviato ai propri clienti si apprende che gli hacker hanno ottenuto una copia di un database contenente informazioni personali dei clienti dello shop online dell’azienda, tra cui nominativi, indirizzi di spedizione e di fatturazione, indirizzi mail e numeri di telefono. Nel database erano presenti, crittografati, anche numeri parziali delle carte di credito e password hashate con salt.

Credit: Western Digital

L’azienda ha temporaneamente sospeso l’accesso agli account online dello store e la possibilità di fare acquisti, che presumibilmente verranno ripristinati la prossima settimana. Nel frattempo, Western Digital consiglia di seguire questi passaggi per proteggersi ed evitare che i dati trafugati vengano usati in maniera impropria:

Fare attenzione a tutte le comunicazioni che chiedono dati personali, o che rimandano a pagine web che le richiedono;

Evitare di cliccare sui link o scaricare gli allegati presenti in mail sospette;

Controllare le impostazioni anti-spam del proprio account mail, in modo da bloccare da subito le mail sospette.

Insomma, Western Digital da ai propri clienti i classici consigli per evitare di cadere vittima di phishing. Non è chiaro quanti utenti siano stati vittima dell’attacco, ma sembra che gli hacker non abbiano ancora finito: in un post rilasciato alla fine di aprile hanno dichiarato che rilasceranno nuovi dati ogni settimana, tra cui, oltre ai dati personali dei clienti, anche firmware, certificati per la firma di codice e altro ancora.