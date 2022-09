Seppur Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E stiano ancora facendo una certa fatica a diffondersi e prendere piede nelle case degli utenti, lo sviluppo del Wi-Fi 7 procede decisamente spedito. Nei giorni scorsi, Intel e Broadcom hanno mostrato una demo con un sistema cross-vendor, dove un notebook con processore Intel Core e scheda di rete Intel Wi-Fi 7 era collegato a un access point Wi-Fi 7 di Broadcomm; la dimostrazione ha messo in luce velocità di trasmissione davvero elevate, poco oltre i 5Gb/s.

Tra le novità principali di Wi-Fi 7 (802.11be) troviamo l’aumento dell’ampiezza canale, che passa a 320MHz nello spettro 6GHz, modulazione di dati 4K-QAM, connessioni simultanee su più bande grazie alla tecnologia MLO, Multi-Link Operation, che permette di associare due bande combinandole i un’unica rete Wi-Fi. Le potenzialità del Wi-Fi 7 permetteranno non solo di avere reti più veloci e con più dispositivi connessi a un singolo access point, ma anche di creare nuovi prodotti ancora più potenti e di migliorare l’esperienza d’uso in situazioni dove una connessione veloce e stabile è fondamentale, come il gaming online. I primi dispositivi Wi-Fi 7 dovrebbero debuttare nel corso del 2023, a patto che la roadmap venga rispettata e vengano rilasciate in tempo tutte le approvazioni normative necessarie.

“Siamo orgogliosi di dimostrare come il Wi-Fi 7 di nuova generazione renda possibili nuove esperienze d’uso dei PC in mobilità. La collaborazione tra operatori del settore IT è essenziale per trarre il massimo beneficio dalle potenzialità di questa nuova tecnologia wireless. Ringraziamo i nostri colleghi di Broadcom per la loro importante cooperazione a livello tecnico, che ha contribuito a realizzare questa dimostrazione inedita e unica nel suo genere della tecnologia Wi-Fi 7, caratterizzata da velocità ultra-elevata e latenza ultra-bassa”, ha dichiarato Carlos Cordeiro, Intel Fellow and Wireless CTO, Client Computing Group, Intel.

Vijay Nagarajan, vice president, Wireless Connectivity Division di Broadcom, ha commentato: “Il risultato che abbiamo ottenuto oggi lancia un messaggio chiaro: l’ecosistema è pronto e il Wi-Fi 7 è qui per offrire una capacità straordinaria e una connettività ultraveloce per estendere la banda gigabit. La comunicazione affidabile e a bassa latenza del Wi-Fi 7 è un elemento chiave della visione di Broadcom per connettere ogni cosa e rimanere al passo con l’evoluzione di Internet verso esperienze sempre più immersive. La collaborazione fra aziende del settore è fondamentale nel realizzare questa nuova connettività e siamo orgogliosi di lavorare con Intel nel raggiungimento di un altro primato”.