NTDEV ha nuovamente spinto i limiti della “miniaturizzazione di Windows”. L’ultima impresa dello sviluppatore si chiama “Winception”. Comprendiamo il desiderio di provare a far funzionare Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7 (oltre al DOS) tutti insieme, ma ci vuole una persona particolare per portare a termine una simile impresa.

Secondo NTDEV, la dimostrazione della “virtualizzazione annidata” spinge la tecnologia attuale ai suoi limiti, come ha spiegato sul X.

Se avete guardato il video, probabilmente avrete già notato che VMWare Workstation è stato il software di virtualizzazione scelto, a differenza di altri progetti simili.

NTDEV ha ammesso saggiamente che la sua esperienza potrebbe essere diversa da quella degli altri, poiché il suo sistema era basato su una CPU AMD con 16 GB di RAM di sistema. Secondo questo sviluppatore è proprio il processore AMD l’ingrediente segreto, per via del supporto della virtualizzazione nidificata. Ha lavorato su un portatile dotato di un processore di fascia alta Ryzen 7 5800HS (Cezanne) con otto core Zen 3, 16 thread e una velocità di clock boost fino a 4,4 GHz.

Mettendo quattro o cinque Windows uno dentro l’altro, comunque, ci si può aspettare qualche rallentamento qui e là. Nell’istanza di Windows 7 del suo sistema, NTDEV ha controllato l’utilizzo della CPU, aspettandosi che fosse relativamente alto. Tuttavia, l’utilizzo della CPU in Windows 7 era solo del 15-20%. Era l’ultimo della fila per le risorse di sistema e non si poteva certo dire che fosse reattivo.

Infine, è stato osservato che man mano che si sale di livello nella virtualizzazione, tutto diventa un po’ più fluido: non c’è da sorprendersi. Nel video, NTDEV afferma che Windows 10, ad esempio, “funziona alla stessa velocità del sistema operativo host”.