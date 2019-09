Windows 10 20H1 dovrebbe chiamarsi Windows 10 May 2020 Update secondo riferimenti all'interno di una build per i Windows Insiders.

Grazie a un tweet pubblicato da Tero Alhonen, utente Windows che partecipa al programma Insiders, sono emerse nuove indiscrezioni legate al nome e alla data di rilascio, finora sconosciute, della versione 20H1 di Windows 10.

Una versione i cui test sono iniziati da parecchi mesi, ben prima di quelli sulla versione 19H2 che in base a quanto visto in passato potrebbe chiamarsi Windows 10 October 2019 Update.

Usando il comando Get-VMHostSupportedVersion all’interno della PowerShell di Windows 10, Alhonen ha ottenuto la lista delle versioni supportate, scoprendo che Windows 10 20H1 è attualmente indicato come Windows 10 May 2020 Update.

L’ultimo aggiornamento rilasciato a maggio (l’attuale versione 1903) doveva chiamarsi inizialmente “Windows 10 April 2019 Update”, ma poi fu successivamente rinominato in “Windows 10 May 2019 Update”. Osservando l’elenco dei sistemi operativi, si nota invece che la versione attesa per la prima metà del 2020 è già previsto per maggio, tanto da essere indicata come “Windows 10 May 2020 Update”.

Di conseguenza maggio 2020 è da ritenersi il probabile mese di rilascio per la prima versione di Windows 10 del prossimo anno. Non è da escludere che vi siano cambiamenti dell’ultimo momento. A ogni modo, salvo ripensamenti da parte di Microsoft, la versione che finora abbiamo conosciuto come Windows 10 20H1 si chiamerà “Windows 10 May 2020 Update”.