Windows 10, ancora problemi con menu Start e ricerca dopo l’ultimo update

Continua l'odissea degli utenti Windows 10, anche la patch KB4522355 non sembra aver risolto i problemi del menu Start ravvisati dagli utenti.

Il menù Start è “LA” caratteristica chiave di Windows 10 e quindi qualsiasi problema lo interessi rappresenta un serio grattacapo per gli utenti. Le recenti patch di Microsoft, in particolare KB4515384 e KB4524147, hanno creato problemi al menù Start in vari modi.

Vi avevamo già informato sui bug di Windows 10 e la patch KB4522355 che, a detta di Microsoft, li avrebbe risolti. Sembra però che il correttivo non funzioni per tutti. Alcune persone lamentano ancora malfunzionamenti, tanto con il menu Start quanto con la ricerca.

Microsoft deve ancora riconoscere i nuovi problemi, ma il sito Bleeping Computer segnala come gli utenti stiano già riportando i nuovi inconvenienti online.

“A me l’aggiornamento non ha risolto nulla. Ancora non funziona: menù Start. Cerca. Impostazioni. Clic con il pulsante destro del mouse sulle icone della barra delle applicazioni. Driver audio. Rete. Centro operativo. Ho persino provato a ripristinare l’aggiornamento precedente per trovare una build stabile, ma senza successo”.

Sono molte le lamentele, il che esclude bug dovuti ad errori di utenti o anomalie casuali. Su Reddit, l’utente sac5180 scrive: “Posso confermare, il menù Start non funziona ancora su uno dei miei PC sul posto di lavoro dopo questo aggiornamento”.

L’enorme numero di variabili esistenti nelle configurazioni hardware e software rende difficile per l’azienda testare ogni possibile scenario, ma il numero di update problematici di Windows negli ultimi mesi è stato sorprendentemente alto. Microsoft farebbe bene a trovare una soluzione il più presto possibile.