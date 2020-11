Windows 10, come scaricare tutte le versioni

Avete bisogno di scaricare una ISO di Windows 10 o creare una chiavetta USB di installazione per ripristinare il vostro PC o installare l’OS su una nuova build? Questo nuovo script permette il download di Windows 10 in tutte le sue versioni partendo dalla 1507 fino ad arrivare all’ultima arrivata 20H2.

I file ISO sono copie eseguite settore per settore di un supporto ottico come un CD o, come in questo caso, un DVD. Nel caso delle immagini ISO di Windows 10, queste tornano utili per la masterizzazione di un disco vero e proprio o per la creazione di un supporto USB per l’installazione del sistema operativo su un nuovo PC oppure per il ripristino di un sistema esistente.

Un nuovo script disponibile su GitHub e chiamato Universal MCT Wrapper permette il download di praticamente ogni singola variante di Windows 10 a partire dalla versione 1507 in poi, utile se si ha bisogno di ripristinare lo stato di un vecchio PC che non supporta gli ultimi aggiornamenti.

Per avviare lo script vi basterà scaricare il file .bat dalla pagina del progetto ed eseguirlo su un sistema Windows con un doppio click. All’avvio il programmino vi chiederà quale versione di Windows 10 avete intenzione di scaricare. Esso effettuerà dunque il download della versione corrispondente del Media Creation Tool di Microsoft che poi sarà incaricato di scaricare la versione di Windows 10 desiderata.

All’avvio del Media Creation Tool di Microsoft dovrete selezionare lingua e versione di Windows che desiderate, oltre ad accettare i termini della licenza. Il passo successivo è selezionare la voce Crea un supporto di installazione per un altro PC. Il programma vi chiederà se desiderate creare una chiavetta USB di avvio o scaricare il file ISO corrispondente.

Una volta scelta la lettera del drive da utilizzare o la cartella di download del file ISO dovrete semplicemente attendere la fine del download. Il file o la pennetta USB saranno pronte al termine della procedura guidata.