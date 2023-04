Microsoft ha annunciato ufficialmente che la versione 22H2 di Windows 10 sarà l’ultimo aggiornamento del sistema operativo. Ciò significa che Windows 10 non riceverà più modifiche o miglioramenti importanti dopo quest’anno e riceverà solo correzioni di sicurezza e bug per i prossimi anni.

La versione di Windows 10 che probabilmente state utilizzando già ora, quindi, sarà l’ultima distribuita dal colosso di Redmond.

Microsoft afferma che continuerà a supportare Windows 10, molto amato dagli utenti PC, fino a ottobre 2025, data in cui terminerà il suo ciclo di vita di 10 anni. Ciò significa che gli utenti di Windows 10 non vedranno la versione 23H2 quest’autunno, ma continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza mensili fino a quando il sistema operativo non sarà più supportato.

Dopo tale data, agli utenti verrà consigliato di passare a una versione più recente di Windows, probabilmente Windows 11 o Windows 12 nel caso sia già stato annunciato. Molti utenti dovranno acquistare un nuovo computer in quanto esclusi dalla compatibilità con Windows 11 in via ufficiale.

Windows 10 è sul mercato dal 2015 e ha ricevuto regolarmente “nuove versioni” oltre alle patch di sicurezza mensili. A un certo punto, Microsoft rilasciava due nuove versioni di Windows 10 all’anno, ma poi ha ridotto il rilascio a una versione singola annuale. Dal lancio di Windows 11, gli aggiornamenti di versione di Windows 10 contenenti nuove funzionalità sono stati ridotti di molto, con la versione 22H2 che non offre nuove funzionalità ma solo correzioni.

Microsoft ha anche annunciato che la prossima versione di Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel) sarà distribuita nella seconda metà del 2024, ovvero proprio nel periodo in cui ci aspettiamo che inizi la distribuzione della prossima versione principale della piattaforma Windows.

Voi avete già installato e state utilizzando Windows 11? Se il vostro PC attuale non è compatibile, avete intenzione di acquistarne uno nuovo per passare al più recente OS oppure cercherete di rimanere su Windows 10 il più possibile?