Windows 10, è ora possibile eseguire i programmi Linux con interfaccia grafica

Le macchine virtuali sono ormai (quasi) un ricordo del passato per gli utenti Windows 10. Microsoft ha finalmente introdotto il supporto all’esecuzione ai programmi Linux con interfaccia grafica X11 e Wayland tramite il Windows Subsystem for Linux (WSL).

Lo strato di compatibilità WSL di Windows 10 ha reso possibile per gli utenti l’esecuzione nativa di programmi pacchettizzati nel formato ELF tramite PowerShell o Prompt dei comandi. Questo strumento che permette agli utenti con PC Windows 10 di poter utilizzare le applicazioni pensate originariamente per Linux ha ricevuto il supporto all’interfaccia grafica.

“Il sottosistema Windows per Linux ora include una prima anteprima del supporto per le applicazioni dotate di GUI“, ha detto il Senior Program Manager Brandon LeBlanc. “Questo significa che ora potete eseguire i vostri editor, strumenti e applicazioni con GUI preferite, per sviluppare, testare, compilare ed eseguire le applicazioni Linux!”

Nonostante gli utenti stessero chiesto a Microsoft di aggiungere il supporto per il protocollo Wayland in WSL per consentire alle app Linux GUI di funzionare almeno dal 2016, l’azienda ha annunciato le intenzioni di introdurre il supporto alle GUI Linux in WSL solo l’anno scorso, alla conferenza BUILD 2020.

La nuova funzionalità soprannominata WSLg (Windows Subsystem for Linux GUI) è stata aggiunta a Windows 10 Insider Preview Build 21364, l’ultima versione di anteprima disponibile per gli Insider appartenenti al Dev Channel, e consente di utilizzare le vostre applicazioni GUI Linux preferite in Windows come le usereste su un desktop Linux.

“L’obiettivo di WSLg è quello di far sentire le applicazioni GUI Linux native e naturali da usare su Windows“, scrive Microsoft sulla pagina GitHub. “Dall’integrazione nel menu Start per il l’avvio, all’apparizione nella barra delle applicazioni, all’esperienza alt-tab, all’abilitazione del taglia/incolla tra le applicazioni Windows e Linux, WSLg permette un’esperienza desktop fluida e un flusso di lavoro che sfrutta le applicazioni Windows e Linux“.

Una guida passo passo su come utilizzare WSL e le applicazioni Linux dotate di GUI può essere trovata sul sito ufficiale di Microsoft.