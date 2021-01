Windows 10 gratis con Microsoft Office: primi sconti 2021 targati GoDeal24

Il 2021 inizia con le offerte di GoDeal24 che propone nuovi sconti sulle chiavi di licenza Microsoft. Nello specifico Windows 10 è gratis per chi deciderà di acquistare Microsoft Office, con prezzi che partono da soli 17 euro per portarsi a casa entrambi i software.

Se desiderate sfruttare le offerte consigliamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa GoDeal24.com New Years Super Sale.

Offerta esclusiva per il nuovo anno: combo “Prendi 2 paghi 1”

Combo 1

Ideale per le piccole imprese o per le persone che necessitano di maggiore sicurezza e funzionalità. Il più recente, nonché miglior sistema operativo, ora al prezzo più economico di sempre!

Combo 2

Se utilizzi il tuo dispositivo per navigare in Internet, pagare le bollette, controllare la posta elettronica o guardare trasmissioni in streaming, Windows 10 Home potrebbe fare al caso tuo.

Offerte a metà prezzo: sconto del 50% rispetto al prezzo originale

Coupon da usare: BFLE50

Offerte aggiuntive: sconto del 55% rispetto al prezzo originale

Coupon da usare: BFLE55

Per visionare tutte le offerte di GoDeal24.com basterà recarsi a questo link diretto.

Informazioni su GoDeal24.com

GoDeal24.com è il marketplace specializzato nella vendita online di chiavi di licenza software. Fornisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutta la gamma di chiavi software disponibili.

Quando acquisti su GoDeal24.com, puoi essere certo di rivolgerti a un marchio affidabile che vende solo chiavi di licenza software originali.

Per contattare il sito, è sufficiente inviare un’e-mail a service@godeal24.com e il team di assistenza clienti prenderà in carico la richiesta il prima possibile.