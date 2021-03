Windows 10, il cambio look passa anche da icone e widget

Non è un segreto che Microsoft stia lavorando sodo per migliorare la UI di Windows 10. Nonostante non sia mai stato annunciato ufficialmente, un grosso cambiamento all’interfaccia del sistema operativo dal nome in codice Sun Valley è in arrivo questo autunno con Windows 10 21H2.

L’azienda di Redmond sta però pian piano introducendo le novità grafiche che tutti gli utenti riceveranno per fine anno nelle più recenti build Insider. Cosa cambia?

Una nuova build di Windows 10 dedicata agli iscritti al programma Insider verrà rilasciata in settimana. Essa include alcuni cambiamenti alla UI di sistema che miglioreranno vari aspetti del sistema operativo di Microsoft.

Il primo cambiamento è ritrovabile nelle nuove icone di sistema in Fluent Design, le quali sono disponibili anche sotto forma di font dal nome Segoe Fluent Icons. La taskbar di Windows 10 già sfrutta queste nuove icone per un look più moderno e coerente con il resto del sistema.

Gli altri cambiamenti riguardano principalmente il design del widget per le news ed il meteo che verrà introdotto con Windows 10 Sun Valley. Come già abbiamo potuto vedere nel dettaglio, Windows 10 21H2 porterà con sé moltissime novità riguardanti il File Explorer, la taskbar, il menu Start, le finestre, le animazioni e molto altro ancora.

Questi cambiamenti porteranno Windows 10 ad essere graficamente più coerente con Windows 10X, la versione ridotta dell’OS che verrà utilizzata sui dispositivi di fascia bassa per combattere i Chromebook e sui primi foldable con Windows.

Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per l’arrivo di Windows 10X. Tuttavia, dopo alcuni rinvii dovuti anche alla difficoltà per il team di lavorare al massimo delle proprie potenzialità a causa della pandemia, sembra che ormai siamo più vicini che mai!