Windows 10, in futuro il vostro PC sarà sempre con voi grazie al Cloud

Secondo alcune fonti raccolte in un articolo di BleepingComputer, Microsoft si starebbe preparando a lanciare un servizio di cloud PC che permetterebbe agli amministratori di sistema di preparare ambienti virtuali Windows 10 accessibili dagli utenti in qualsiasi momento.

Con Cloud PC, Microsoft si prenderà cura di configurare, aggiornare, gestire la sicurezza e, in generale, garantirà un supporto di tipo “managed” ai computer Windows 10 virtuali attivabili per alcuni account business. In pratica Windows 10 diventerà un servizio accessibile in cloud da qualsiasi postazione.

Almeno per il momento, questa soluzione non viene ancora vista come alternativa a Windows 10 e Windows Server, i quali continueranno a regnare sovrani ancora per gli anni a venire. Al contrario, sarà invece offerta come opzione per i clienti aziendali che desiderano accedere al proprio PC Windows da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Microsoft ha descritto Cloud PC come una nuova “soluzione strategica” costruita basandosi su Windows Virtual Desktop. Per chi non ne fosse a conoscenza, Windows Virtual Desktop è un servizio per la virtualizzazione di Windows e dei programmi nel cloud basato su Azure.

Microsoft sta attualmente sperimentando tre diverse configurazioni per il servizio Cloud PC:

Medium tier: 2 vCPU, 4GB di RAM e 96GB di memoria SSD

2 vCPU, 4GB di RAM e 96GB di memoria SSD Heavy tier: 2 vCPU, 8GB di RAM e 96GB di memoria SSD

2 vCPU, 8GB di RAM e 96GB di memoria SSD Advanced tier: 3 vCPU, 8 GB di RAM e 40GB di memoria SSD

Stando a quanto visibile negli screenshot pubblicati da Walking Cat su Twitter, Cloud PC sarebbe accessibile utilizzando qualsiasi applicazione per il controllo remoto del desktop su Windows, macOS, iOS e Android.

Dal codice sorgente della dashboard di Cloud PC, Microsoft considera questo servizio in beta e probabilmente sta venendo utilizzato in anteprima da un piccolo gruppo di aziende.

Le fonti suggeriscono come il servizio di virtualizzazione possa essere finalizzato o reso disponibile in anteprima pubblica entro la primavera del 2021, indicativamente tra marzo e giugno.