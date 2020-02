Windows 10 Insider Preview Build 19555, tutte le novità

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per gli utenti Windows Insider, nello specifico per quelli che fanno parte del Fast Ring.

Il nuovo aggiornamento porta il nome di Windows 10 Insider Preview Build 19555 e tra le principali novità troviamo alcuni fix riguardanti i dispositivi USB 3.0 e il ritorno dell’opzione per il ripristino via cloud. Microsoft ha anche incluso in questa build in fix per i dispostivi ARM64 che non riuscivano ad eseguire l’aggiornamento alla versione precedente.

Tra i problemi noti troviamo invece alcune incompatibilità con il software BattlEye anti-cheat e difficoltà durante la navigazione web con il nuovo Edge basato su Chromium per gli utenti Narrator e NVDA.

Se non riuscite a effettuare l’aggiornamento, controllate di essere all’interno del Fast Ring tramite le opzioni di Windows Insider. Qui sotto vi lasciamo il changelog completo della nuova build 19555.

Queste sono le seguenti migliorie e fix apportati dalla build 19555.1001

Abbiamo risolto un bug che disattivava alcune unità USB 3.0 esterne .

. L’opzione di ripristino cloud per Ripristina questo PC è di nuovo disponibile.

per Ripristina questo PC è di nuovo disponibile. Abbiamo risolto un problema per cui i dispositivi ARM64 non erano in grado di eseguire l’aggiornamento alla build precedente.

Abbiamo aggiornato la cronologia di protezione nell’app di sicurezza di Windows con un indicatore di caricamento nei casi in cui l’operazione richieda più tempo del previsto.

nei casi in cui l’operazione richieda più tempo del previsto. Abbiamo risolto un problema con la moderna finestra di dialogo di stampa che non visualizzava correttamente l’anteprima di stampa in alcuni casi.

È stato risolto un problema che poteva causare l’apertura del menu Start e delle app fino a quando explorer.exe non fosse stato riavviato dopo aver bloccato e sbloccato il computer durante l’ascolto della musica.

Abbiamo risolto un problema di allineamento con i cursori in Windows Update> Opzioni avanzate quando alcuni criteri erano abilitati/disabilitati.

Problemi noti

BattlEye e Microsoft hanno riscontrato problemi di incompatibilità dovuti a cambiamenti nel sistema operativo tra alcune build Insider Preview e alcune versioni del software anti-cheat BattlEye . Per salvaguardare gli Insider che potrebbero avere queste versioni installate sul proprio PC, abbiamo applicato una sospensione di compatibilità su questi dispositivi perché ci vengano offerti build interessati di Windows Insider Preview. Trovate qui ulteriori dettagli.

. Per salvaguardare gli Insider che potrebbero avere queste versioni installate sul proprio PC, abbiamo applicato una sospensione di compatibilità su questi dispositivi perché ci vengano offerti build interessati di Windows Insider Preview. Trovate qui ulteriori dettagli. Sappiamo che gli utenti di Narrator e NVDA che eseguono l’ultima versione di Microsoft Edge basata su Chromium potrebbero riscontrare delle difficoltà durante la navigazione e la lettura di determinati contenuti web. Narrator, NVDA e i team Edge sono a conoscenza di questi problemi. Gli utenti legacy di Microsoft Edge non saranno interessati.

potrebbero riscontrare delle difficoltà durante la navigazione e la lettura di determinati contenuti web. Narrator, NVDA e i team Edge sono a conoscenza di questi problemi. Gli utenti legacy di Microsoft Edge non saranno interessati. Stiamo esaminando i rapporti sul processo di aggiornamento in sospeso per lunghi periodi di tempo quando si tenta di installare una nuova build.

Stiamo esaminando le segnalazioni secondo cui alcuni Insider non sono in grado di eseguire l’aggiornamento a build più recenti a causa dell’errore 0x8007042b.

Stiamo esaminando i rapporti secondo cui alcuni Insider non sono in grado di aggiornare alle build più recenti per via dell’errore 0xc1900101.

La sezione Documenti in Privacy ha un’icona rotta (solo un rettangolo).

La finestra del candidato IME per gli IME dell’Asia orientale (cinese semplificato, cinese tradizionale e IME giapponese) potrebbe non aprirsi a volte. Stiamo esaminando le segnalazioni in merito. Per ovviare a questo problema, cambiate lo stato attivo su un’altra applicazione o area di modifica e tornate all’originale e riprovate. In alternativa, potete eseguire Task Manager e terminare l’attività “TextInputHost.exe” dalla scheda Dettagli, che dovrebbe funzionare, successivamente.

Stiamo esaminando le segnalazioni secondo cui alcuni dispositivi non rimangono sospesi, in idle. Abbiamo identificato la causa principale e stiamo lavorando a una soluzione. Se il dispositivo è interessato, l’attivazione manuale della modalità di sospensione dovrebbe funzionare (Start> Pulsante di accensione> Sospensione).