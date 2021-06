Windows 10 per sempre a soli 6 €, Microsoft Office da soli 15 €

GoDeal24 prosegue gli sconti sui software di Microsoft per il mese di giugno. Fra le offerte evidenziamo un prezzo super vantaggioso per Windows 10, che può scendere fino a poco più di 6 euro nel caso di un apposito bundle per 2 PC.

A seguire trovate tutte le offerte disponibili.

Offerte Windows 10 Home a 6 euro

Coupon da utilizzare: SOLE45

Per iniziare potrete avere a partire da 8 euro Microsoft Windows 10 Pro. Tuttavia, acquistando una doppia licenza il prezzo diventerà ancora più vantaggioso, scendendo fino a 6 euro per PC.

Windows 10 + Microsoft Office

Coupon da utilizzare: SOLE60

Se decidete di acquistare una delle diverse suite di Microsoft Office, Windows 10, nella sua versione Pro oppure Home, sarà incluso gratuitamente nel prezzo.

Inoltre, potrete avere Office 2016 + Windows Home 10 a partire da 25 euro, mentre Office 365 lo troverete a soli 15 euro.

Prezzi da non lasciarsi sfuggire. Ecco qui di seguito i link per l’acquisto:

Per visionare tutte le offerte di Godeal24 vi basterà recarvi alla pagina dedicata.

Informazioni su Godeal24

Godeal24 è il marketplace specializzato in vendita online di chiavi di licenza software. Fornisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutta la gamma di chiavi software disponibili.

Per contattare il sito, è sufficiente inviare un’e-mail a service@godeal24.com e il team di assistenza clienti si prenderà cura della richiesta il prima possibile.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.