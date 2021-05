Windows 10: queste versioni non sono più supportate, è ora di aggiornare!

Diverse versioni di Windows 10 hanno raggiunto con il Patch Tuesday di questo mese la fine del proprio periodo di supporto. Microsoft ha annunciato l’EOS (End of Service) per tre delle versioni del sistema operativo ancora molto popolari, le quali quindi da oggi non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e sono da considerare meno sicure.

Le versioni di Windows 10 che hanno raggiunto l’EOS non riceveranno più supporto tecnico, aggiornamenti contenenti correzioni di bug o patch di sicurezza. Qualsiasi tipo di vulnerabilità che verrà scoperta da oggi in poi non verrà mitigata e gli utenti che ad oggi ancora non hanno aggiornato il proprio sistema operativo ad una versione più recente saranno potenzialmente in pericolo.

Quali versioni hanno raggiunto la fine del supporto? La lista pubblicata da Microsoft include:

Windows 10, versione 1909: Home, Pro, Pro for Workstations e Pro for Education

Windows Server, versione 1909: tutte le edizioni

Windows 10, versione 1809: tutte le edizioni tranne Windows 10 Enterprise LTSC 2019 e Windows 10 IoT Core/Enterprise 2019 LTSC

Windows 10 e Windows Server, versione 1803: tutte le edizioni

Mentre solitamente l’azienda di Redmond consiglia agli utenti affetti da questo mancato supporto di aggiornare il più presto possibile alle ultime versioni disponibili per mantenere i loro sistemi sicuri, invia anche automaticamente gli aggiornamenti delle funzionalità per alcuni dispositivi rimasti indietro e che raggiungono l’End of Service.

“Windows Update avvierà automaticamente un aggiornamento delle funzionalità per i dispositivi consumer Windows 10 e i dispositivi aziendali non gestiti che sono giunti a, o entro diversi mesi dal raggiungimento della fine del servizio“, ha detto Microsoft. “Per questi dispositivi, è possibile scegliere un momento conveniente per il dispositivo per riavviare e completare l’aggiornamento“.

Windows 10 21H1, il prossimo aggiornamento semestrale del sistema operativo, è ormai in dirittura d’arrivo mentre l’attesissima versione 21H2, conosciuta anche come Sun Valley, arriverà entro la fine dell’anno con moltissimi cambiamenti grafici e funzionali.