Windows 10, questo comando vi darà i superpoteri

Certo la nuova applicazione “Impostazioni” per Windows 10 è fantastica, ma manca di alcune funzioni avanzate. Il pannello di controllo dite? Sì, ok, potrebbe andare bene per gli utenti comuni. Le vere divinità utilizzano però la cosiddetta GodMode che ora guadagna in praticità e funzionalità grazie a questi utile tool.

La GodMode non è una funzione nuova per gli utenti avanzati, accompagna i power user di Windows sin dall’era di XP e del famoso sfondo con le colline verdi e il cielo azzurro. A cosa serve? GodMode permette di accedere a più di 200 funzioni avanzate di Windows, tool da amministratore e molto altro ancora.

L’accesso a questo avanzato pannello di amministrazione è possibile grazie all’utilizzo delle cosiddette CLSID. CLSID è un acronimo usato per descrivere l’ID di classe di un’applicazione software o “identificatore di classe”. Ne esistono di vario tipo e permettono l’accesso rapido a diverse sezioni del sistema operativo di Microsoft.

Per accedere alla modalità tutto ciò che dovrete fare sarà creare una cartella su desktop e darle questo nome:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Una volta confermato il nome della cartella, all’apertura vi verrà mostrato l’accesso alle porte del parad- …del pannello di amministrazione più avanzato presente sul sistema della casa di Redmond. La ricerca delle funzioni che vi interessano potrebbe però essere lunga e tediosa, oltre che a dover essere ripetuta ogni volta che volete mettere mano a qualche opzione specifica. Qui entra in gioco Extended GodMode.

Il tool per i professionisti del mestiere chiamato Extended GodMode dispone di una comoda barra di ricerca dalla quale è possibile recuperare velocemente ciò che vi serve. Le ricerche recenti vengono salvate in modo da facilitarvi la vita. È inoltre possibile salvare le funzioni che utilizzate più spesso nei preferiti per un rapido accesso.

Extended GodMode può essere scaricato gratuitamente da questa pagina.