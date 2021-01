Windows 10, rilasciati importanti aggiornamenti per CPU Intel

Il codice di basso livello che permette ai sistemi operativi di comunicare con l’hardware delle CPU viene chiamato microcode e, come ogni altri tipo di software, non è immune da bug e vulnerabilità. Il microcode delle CPU Intel dedicato a Windows 10 è appena stato aggiornato da Microsoft con l’obiettivo di sistemare alcuni dei problemi noti per alcuni modelli di processore.

Microsoft ha rilasciato una nuova versione del microcode Intel per Windows 10 versione 20H2, 2004, 1909 e precedenti. L’obiettivo di questi sei diversi aggiornamenti è quello di attualizzare il software che comunica con le CPU, sistemando problemi, malfunzionamenti e possibili falle di sicurezza.

L’aggiornamento del microcode avviene abbastanza spesso e permette alle aziende di porre rimedio in maniera tempestiva a problemi più o meno gravi che sono stati scoperti dopo il rilascio delle CPU. Un esempio? Un nuovo set di istruzioni microcode era stato pubblicato a seguito della scoperta delle vulnerabilità Spectre e Meltdown che hanno terrorizzato il mondo informatico nel recente passato.

L’azienda di Redmond sta rendendo l’aggiornamento disponibile tramite Windows Update per le seguenti famiglie di CPU:

10th Generation Intel Core Processor Family

Comet Lake S (6+2)

Comet Lake S (10+2)

Comet Lake U62

Comet Lake U6+2

Ice Lake Y42/U42 ES2 SUP

Lakefield

Nel caso fosse necessario, Microsoft rende gli aggiornamenti disponibili anche singolarmente tramite il Microsoft Catalog, come ricordano i colleghi di BleepingComputer:

KB4589212: Intel microcode per Windows 10, versione 2004 e 20H2, e Windows Server, versione 2004 e 20H2

KB4589211: Intel microcode per Windows 10, versione 1903 e 1909, e Windows Server, versione 1903 e 1909

KB4589208: Intel microcode per Windows 10, versione 1809 e Windows Server 2019

KB4589206: Intel microcode per Windows 10, versione 1803

KB4589210: Intel microcode per Windows 10, versione 1607 e Windows Server 2016

KB4589198: Intel microcode per Windows 10, versione 1507

L’aggiornamento è caldamente consigliato, tuttavia è bene sottolineare che in passato è capitato che l’aggiornamento del microcode abbia causato un abbassamento delle prestazioni di certe CPU a causa dei metodi utilizzati per mitigare le vulnerabilità di sicurezza. Microsoft ha infine aggiunto:

“Consultate il produttore del vostro dispositivo e Intel attraverso i loro siti web per quanto riguarda l’aggiornamento del microcodice per il vostro dispositivo prima di applicare questo aggiornamento”