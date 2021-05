Windows 10 Sun Valley, cambiamenti in arrivo per le icone più vecchie del sistema

Ormai sono mesi che sentiamo parlare del prossimo grande aggiornamento di Windows 10, con alcune delle novità in arrivo che sono già apparse nelle più recenti versioni di anteprima del sistema operativo dell’azienda americana. Conosciuto con il nome in codice Sun Valley, Windows 10 21H2 aggiornerà finalmente anche alcune delle più vecchie icone presenti nel sistema!

L’aggiornamento della user experience (UX) e dell’interfaccia grafica (UI) che vedremo ufficialmente arrivare nei PC di tutto il mondo con l’aggiornamento autunnale di Windows 10 si fa sempre più interessante man mano che passano le settimane e che veniamo a conoscenza delle più recenti modifiche apportate al sistema.

Windows 10 nome in codice Sun Valley sarà disponibile entro la fine di quest’anno e porterà con sé numerosi cambiamenti grafici e funzionali. Oltre al cambio delle icone nell’Esplore risorse di cui vi abbiamo già parlato, e gli altri numerosi cambiamenti già disponibili nelle ultime Insider Preview, sembra che Microsoft si stia apprestando ad aggiornare l’aspetto anche di alcune delle icone più vecchie rimaste invariate negli anni.

L’ultima build di Windows 10, come riportato dai colleghi di Windows Latest, conterrebbe alcuni importanti cambiamenti alle icone dedicate ai pulsanti, alle funzioni e alle cartelle contenute nel file di sistema shell32.dll, uno dei file si Windows storicamente più conosciuti e responsabile di alcuni degli aspetti dell’interfaccia.

Le nuove icone portano finalmente armonia nel design di Windows, uniformando la grafica ad uno standard più moderno e simile a quello delle più recenti versioni di Microsoft 365, il tutto ovviamente basato sul linguaggio grafico Fluent Design.

Microsoft ha modificato molte app, cartelle e impostazioni con icone più colorate e moderne, quindi questo cambiamento non è poi una grande sorpresa.

Ci sono ancora tuttavia diverse icone che devono essere aggiornate. Ad esempio, la build di anteprima utilizza ancora la vecchia icona ad albero per WinDirStat, un visualizzatore di statistiche sull’utilizzo del disco e tool per la pulizia incluso in varie versioni di Windows 10.

Windows 10 21H2 Sun Valley sarà disponibile nella seconda metà dell’anno per tutti i PC compatibili come aggiornamento gratuito.