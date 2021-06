Windows 10, testi e icone sfocati sulla taskbar? Ecco come risolvere

Microsoft ha recentemente diffuso diversi aggiornamenti del suo sistema operativo Windows 10 che hanno causato alcuni problemi di visualizzazione sulla barra delle applicazioni. Infatti, l’update opzionale KB5003215 introduceva glitch grafici, come icone che sparivano o cambiano posizione, si sovrapponevano o venivano spinte fuori dal bordo dello schermo. A quanto pare, dopo alcuni test, gli utenti sono giunti alla conclusione che il bug era correlato alla disattivazione del widget “Notizie e interessi”, dato che, riattivandolo, tutto tornava alla normalità.

Stando a quanto riportato dai colleghi di WindowsLatest, anche l’aggiornamento di sicurezza obbligatorio KB5003637, reso disponibile per Windows 10 21H1, 20H2 e 2004, ha portato a problemi relativi alla taskbar, nonostante sia stato utile per risolvere altri bug. Infatti, diversi utilizzatori hanno segnalato testi e icone “sfocate” su determinate configurazioni. Microsoft stessa ha riconosciuto la situazione e ha promesso, tramite una dichiarazione ufficiale, che tutto tornerà alla normalità con un futuro update.

Se anche voi siete afflitti da questo glitch grafico, ecco alcuni workaround che potrebbero fare al caso vostro:

Cambiate le impostazioni del widget “Notizie e interessi”, provando a disattivarlo o riattivarlo

Posizionare la taskbar in cima allo schermo

Cambiare le impostazioni relative allo scaling del display

Disinstallare le applicazioni di terze parti che consentono di personalizzare la taskbar

Credit: Windows Latest

Se il problema continuerà a persistere nonostante queste procedure, viene suggerito di disinstallare l’aggiornamento e mettere in pausa Windows Update per circa un mese, in attesa che Microsoft distribuisca una nuova patch.

Recentemente vi abbiamo parlato anche del “pensionamento” di Windows 10, più nello specifico della data inerente al termine del supporto per Windows 10 Home e Pro. Come vi abbiamo riferito in precedenza, infatti, la compagnia di Redmond sta già lavorando durante alla prossima release del suo popolare sistema operativo, conosciuta con il nome in codice di Sun Valley. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.