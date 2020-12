Windows 10, una nuova utility ufficiale da linea di comando analizza l’uso del disco

I colleghi di Bleeping Computer, mentre stavano analizzando le nuove build 20277 e 21277 di Windows 10, hanno scoperto che Microsoft ha inserito una nuova utility, chiamata DiskUsage, che permette di conoscere la quantità di spazio su disco utilizzata da una cartella.

Infatti, nel corso del tempo, sarà capitato a tutti di trovarsi il disco piuttosto pieno senza sapere quali programmi o file stavano utilizzando lo spazio disponibile. L’utility “DiskUsage” può effettuare la scansione di intere unità di cartelle specificate ed indicare come viene utilizzata ciascuna di loro.

Per chi fosse interessato, le istruzioni complete sono le seguenti: