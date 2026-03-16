Non c'è pace per Windows 11, che dopo l'ultimo aggiornamento torna a far parlare di sé per problemi abbastanza gravi: alcuni dispositivi Samsung hanno perso l'accesso al disco C dopo un aggiornamento di sicurezza. Microsoft ha pubblicato un resoconto dettagliato sullo stato di entrambi i problemi, classificati attualmente come "mitigati", anche se le soluzioni definitive non sono ancora del tutto disponibili per tutti i dispositivi coinvolti.

Il caso più critico riguarda alcuni modelli di Samsung Galaxy Book 4 e desktop (sempre di Samsung) che eseguono Windows 11 versione 24H2 o 25H2. Dopo l'installazione dell'aggiornamento di sicurezza di febbraio 2026 (KB5077181), diversi utenti hanno segnalato di non riuscire ad accedere al disco C, con il messaggio di errore "C:\ non è accessibile – Accesso negato". Il blocco non si limita alla navigazione dei file: impedisce anche l'avvio di applicazioni come Outlook, le app Office, i browser web, le utilità di sistema e Quick Assist, lo strumento di assistenza remota di Microsoft.

I modelli interessati includono una serie di codici prodotto specifici: NP750XGJ, NP750XGL, NP754XGJ, NP754XFG, NP754XGK, DM500SGA, DM500TDA, DM500TGA e DM501SGA. Il problema si manifesta durante operazioni di routine come l'apertura di file o l'avvio di programmi, senza che l'utente debba compiere azioni particolari. In alcuni casi, le restrizioni sui permessi sono così severe da impedire anche l'elevazione dei privilegi di amministratore, la disinstallazione di aggiornamenti e la raccolta di log diagnostici.

Nonostante la coincidenza temporale con il cosiddetto Patch Tuesday di marzo (il ciclo mensile di aggiornamenti di sicurezza Microsoft) le indagini congiunte di Microsoft e Samsung hanno escluso che gli aggiornamenti Windows siano la causa del problema. La colpa è invece di una versione difettosa dell'app Samsung Galaxy Connect, preinstallata su alcuni dispositivi del produttore coreano.

La causa non è Windows, ma un'app del produttore stesso.

Come misura immediata, l'applicazione incriminata è stata temporaneamente rimossa dal Microsoft Store per evitare nuove installazioni. Samsung ha poi ripubblicato una versione stabile precedente dell'app, bloccando così la diffusione del problema su altri dispositivi. Tuttavia, per i dispositivi già colpiti le opzioni di ripristino restano limitate: Samsung sta ancora valutando le strade percorribili con il supporto tecnico di Microsoft, e gli utenti che si trovano in questa situazione sono invitati a contattare direttamente l'assistenza Samsung.