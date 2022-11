Windows 11 continua a ricevere aggiornamenti, con l’aggiunta di nuove funzionalità utili e molte altre sono in arrivo. Ad esempio, in futuro sarà possibile registrare video dello schermo dallo strumento di cattura, mentre gli aggiornamenti Moment promettono di migliorare ancora di più l’esperienza d’uso del sistema operativo Microsoft.

Una delle prossime novità più interessanti potrebbe essere l’introduzione di un’icona sulla barra degli strumenti che agirà da indicatore di stato della VPN. L’icona, al momento, è disponibile nella build di Windows 11 dedicata ai membri del programma Insider. Ricordiamo che chi si iscrive a Windows Insider ha la possibilità di provare in anteprima nuove funzionalità che potrebbero essere distribuite all’utenza generale in momenti successivi.

Photo Credits - Windows Latest

L’indicatore, come potete vedere nell’immagine, è realizzato con lo stesso stile delle altre icone di Windows 11 e si integra nel Fluent Design a cui ormai gli utenti del sistema operativo Microsoft sono abituati.

Come segnalato da Windows Latest, al momento, l’indicatore non funziona con la connessione Wi-Fi, ma, trattandosi di un progetto in fase di sviluppo, le cose potrebbero cambiare prima dell’eventuale disponibilità generale.

Avere un indicatore che ci conferma l’effettiva connessione tramite VPN è molto utile, soprattutto se integrato con il sistema: non tutti i servizi VPN, infatti, presentano un’icona del genere e questo, a volte, può creare dei problemi. In un momento di distrazione, ad esempio, si potrebbe ritenere di essere connessi a una VPN quando invece il collegamento non è protetto. Ciò potrebbe essere particolarmente rischioso se si naviga da un access point pubblico o comunque a bassa sicurezza.

Per approfondire, vi invitiamo a consultare il nostro articolo: VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve.