Lo scorso mese, vi avevamo anticipato che Microsoft, stando a Windows Latest, stava già testando widget di terze parti in Windows 11, i quali avrebbero consentito agli utenti di personalizzare il pannello nella maniera desiderata. In occasione della conferenza per sviluppatori BUILD, l’azienda di Redmond ha confermato questa intenzione, affermando che i widget di terze parti saranno attivati “più tardi entro quest’anno”.

I widget sono basati sulla piattaforma Adaptive Cards, la quale permette di utilizzare in modo molto semplice pulsanti, testi e grafica. Come spiegato dalla stessa Microsoft, Adaptive Cards può sfruttare “le capacità del tocco, della penna, della voce e dell’intelligenza artificiale per creare funzionalità che aumentano il coinvolgimento e differenziano le applicazioni con interazioni più naturali per i clienti”.

Microsoft, del resto, continua a credere nel miglioramento di Windows 11 allo scopo di offrire un sistema operativo scattante e in grado di massimizzare la produttività e i widget permettono di accedere rapidamente a varie informazioni, senza aprire il browser o altre applicazioni.

Photo Credit: Microsoft

Ricordiamo che i widget nei sistemi operativi Windows sono comparsi nella prima volta in Windows Vista, nello specifico in una barra laterale che si è poi evoluta in Windows Desktop Gadgets in Windows 7. Gli sviluppatori hanno potuto condividere i widget tramite la Windows Live Gallery sino all’ottobre del 2011, mentre nel luglio 2012 Microsoft, a causa di potenziali problemi di sicurezza, ha deciso di escludere completamente i widget. Per ora, non ci resta altro che attendere ancora qualche mese per conoscere quali widget di terze parti saranno resi disponibili.

Recentemente, al momento solo per i membri Insider, Microsoft ha aggiornato il Windows Subsystem for Android, che ora supporta Android 12.1 e offre una migliore integrazione delle applicazioni Android con Windows. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.