Microsoft sta ampliando il supporto per le passkey in Windows 11, che saranno usate in modo più estensivo per accedere in modo sicuro e senza password a siti web e applicazioni.

Nelle ultime settimane tanto Apple quanto Google hanno fatto qualcosa di simile, introducendo o ampliando il supporto alle passkey per i relativi account. Con la diffusione di questo sistema, non dovremo fare così tanto affidamento sulle password – sistema di accesso che si è dimostrato in più occasioni non abbastanza sicuro.

Un passkey è una chiave crittografica associata a uno specifico dispositivo, che si può usare per bloccare una certa informazione – come appunto i dati di accesso. Sul dispositivo stesso, la passkey è associata al sistema di accesso principale: su Windows 11, per esempio, si usa il riconoscimento facciale oppure l’impronta digitale per accedere ai siti web e alle app che usano le passkey. Su smartphone succede più o meno la stessa cosa. In alternativa è possibile anche usare il PIN principale, quello che sblocca il dispositivo stesso.

Una volta che la passkey è stata creata, per accedere ai vari account è sufficiente inserire l’impronta, il volto o il PIN. In teoria non è nemmeno necessario creare una password e fare affidamente solo sulle passkey, anche se per il momento siamo in una fase di transizione e avere le password ha ancora senso.

La maggiore sicurezza è data da diversi elementi, e il più importante è che se ci rubano la password, comunque non potranno entrare nell’account se non hanno fisicamente in mano uno dei dispositivi autorizzati. Ma a lungo termine non ci sarà una password da rubare, che è proprio la situazione più desiderabile.

Con la Preview Build 23486, Windows 11 amplia le possibilità di accedere ai propri account utilizzando Windows Hello. Quando l’aggiornamento sarà disponibile per tutti, sarà possibile “accedere a qualsiasi app o sito web che supporti i passkey con l’esperienza nativa di Windows Hello”, spiegano i portavoce di MS.

Come si usano i passkey su Windows 11?

Il funzionamento è molto semplice. Basta visitare un sito o aprire un’app che supporti i passkey, e apparirà un pop-up che ci propone di creare una nuova passkey – con una frase che sarà probabilmente qualcosa del tipo vuoi salvare i dati di accesso?.

In Windows 11 ci sarà anche una sorta di portachiavi, da dove sarà possibile vedere e gestire le chiavi salvate.

Abbiamo quindi qualcosa di simile a un password manager, con la differenza che le passkey sono relative a ogni specifico dispositivo, quindi quelle sullo smartphone sono diverse da quelle sul laptop Windows, e così via.