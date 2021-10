Windows 11, arrivano i primi bug del nuovo sistema operativo

Windows 11 è ora disponibile per alcuni dispositivi selezionati, mentre il rollout sarà completato gradualmente entro la prima metà del 2022, e alcuni utenti hanno già avviato l’aggiornamento: Microsoft ha infatti pubblicato anche le immagini ISO di Windows 11 e ha reso molto semplice l’aggiornamento.

Ma nonostante mesi e mesi di test da parte degli utenti iscritti al Programma Windows Insider, non tutti avranno un’esperienza di aggiornamento fluida. Alcuni utenti hanno già iniziato a segnalare problemi di Windows 11, incluso un bug in cui alcuni potrebbero non essere in grado di installare l’aggiornamento a causa di errori generali. Per fortuna, come riporta Windows Latest, Microsoft è a conoscenza di almeno tre problemi in Windows 11 ed è al lavoro per risolverli.

Ci sono tre problemi noti in Windows 11. Il primo interessa Oracle VirtualBox: Microsoft è a conoscenza di un problema di compatibilità tra VirtualBox e Windows 11. Dopo l’aggiornamento a Windows 11, le macchine VirtualBox saranno inaccessibili se è installato Hyper-V. Microsoft ha bloccato l’aggiornamento sui dispositivi in ​​cui è disponibile VirtualBox. Questo perché gli utenti di Windows 11 non saranno in grado di avviare le macchine virtuali a causa di errori imprevisti: per fortuna Microsoft sta esaminando i rapporti e presto verrà rilasciata una correzione.

Dopo aver rimosso VirtualBox o disabilitato manualmente la funzione Hyper-V, possono essere necessarie fino a 48 ore prima che venga offerto nuovamente l’aggiornamento. Ovviamente l’aggiornamento verrà bloccato per la seconda volta se vengono rilevati ulteriori problemi sul dispositivo.

Microsoft è anche a conoscenza dei problemi di Windows 11 con alcuni software di rete Intel “Killer”. L’installazione di Windows 11 su un dispositivo di questo tipo potrebbe causare problemi imprevisti, inclusa una situazione in cui il software interessato interromperebbe l’UDP e creerebbe problemi di prestazioni per i protocolli basati su UDP. Questo problema verrà risolto nel prossimo aggiornamento di sicurezza previsto per il 12 ottobre.

Il terzo problema noto è un problema di compatibilità con il browser Cốc Cốc sviluppato per il mercato vietnamita. Sostanzialmente l’aggiornamento a Windows 11 elimina il browser Cốc Cốc. Microsoft ha applicato una sospensione della compatibilità e ulteriori dettagli verranno forniti entro la fine dell’anno.

In ogni caso Microsoft sta preparando un enorme aggiornamento cumulativo per il sistema operativo e la maggior parte dei bug critici verrà affrontata nelle prossime settimane.