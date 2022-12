La registrazione dello schermo è una funzionalità diventata via via sempre più popolare e utile, soprattutto per i casi in cui è necessario spiegare qualcosa a qualcuno. Finalmente, Microsoft ha deciso di dotare anche Windows 11, ultima iterazione del suo popolare sistema operativo, di tale opzione.

Infatti, come riportato da The Verge, lo strumento di cattura sarà presto aggiornato con tale funzionalità, permettendo agli utenti di non dover far affidamento sulle applicazioni di terze parti o, al massimo, alla Game Bar di Xbox, per registrare lo schermo.

Dave Grochocki, principal product manager lead per app Windows inbox, ha affermato:

Sappiamo che lo strumento di cattura è uno dei preferiti dalla comunità Insider, quindi siamo molto contenti di introdurre un registratore dello schermo integrato con questo aggiornamento! Lo strumento di cattura ha sempre reso semplice e veloce l’acquisizione e la condivisione di contenuti dal PC, e con la registrazione dello schermo incorporata stiamo espandendo queste capacità a un numero ancora maggiore di tipi di contenuti.

Photo Credit: Microsoft

Così come altri software analoghi, sarà possibile scegliere se registrare l’intero contenuto della schermata o solo una porzione. Da questo punto di vista, la versione aggiornata dello strumento di cattura è già un passo avanti rispetto alla Game Bar di Xbox, che offre solo poche possibilità di personalizzazione. Al momento, lo strumento di cattura è stato aggiornato solo sulle build Insider del Dev Channel, quindi ci vorrà ancora diverso tempo prima che questa funzionalità venga resa disponibile a tutti gli utenti finali.

Tra le novità delle ultime preview build del canale Dev di Windows 11 troviamo anche nuove opzioni per la casella di ricerca sulla barra delle applicazioni, nonché una nuova icona che avvisa quando si è connessi a una VPN. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.