Si sa, molto spesso gli aggiornamenti di Windows apportano anche dei bug, a volte fastidiosi, con cui l’utenza ormai è quasi abituata a convivere da tempo.

E l’update 2022 di Windows 11 non fa eccezione: è stato rilevato un bug che causa un notevole rallentamento nel trasferimento dei file, che arriva a calare anche del 40% con i file più grandi, nell’ordine dei GB.

Ned Pyle conferma il problema sul blog della community tech di Microsoft, indicando un calo del throughput del 40% su SMB quando si copiano file di più gigabyte. Il fenomeno si verifica in lettura e solo se la copia interessa come destinazione una macchina con aggiornamento 22H2. Copiando lo stesso file in destinazioni non coperte dall’update, la problematica non si verifica.

L'update 22H2 introduce molte novità... e qualche bug

Sempre nello stesso post, Pyle suggerisce una soluzione temporanea al problema, ovvero utilizzare robocopy o xcopy con il parametro /J (IO senza buffer). Con questa soluzione, è possibile copiare i file con la stessa velocità ottenibile prima dell’aggiornamento di Windows 11.

In ogni caso, il problema non sembra trovarsi nel codice di SMB, ma questo resulta lo scenario in cui è più probabile riscontrare il problema.

Come dicevamo, l’update 22H2 ha già dato diversi grattacapi agli utenti, al punto che Microsoft ha bloccato la distribuzione in alcune macchine Intel a causa del BSOD, la famigerata schermata blu della “morte”. Anche gli utenti Nvidia hanno riscontrato dei problemi, stavolta in termini di lag e stuttering a seguito dell’update 22H2.

Purtroppo, quando si tratta di aggiornamenti così corposi, che portano anche delle novità interessanti, ad esempio lato sicurezza, è inevitabile che si manifesti qualche problema. Ora non resta che attendere il prossimo intervento correttivo di Microsoft, sperando che non introduca ulteriori inconvenienti.