Windows 11 renderà più difficile cambiare il browser di default

Com’era lecito aspettarsi, Windows 11 avrà come browser predefinito Edge, nella sua nuova incarnazione basata su Chromium, così come il popolare Google Chrome, che ha già ottenuto l’approvazione di numerosi utenti in tutto il mondo ed è disponibile anche per altri sistemi operativi, sia mobile che desktop. In Windows 10 è piuttosto semplice cambiare il browser di default: basta infatti andare in Impostazioni->App->App Predefinite->Browser Web.

A quanto pare, lo stesso non potrà essere fatto in Windows 11. Infatti, il processo sarà più lungo e complicato, dato che, come è possibile verificare dalle build Insider Preview, è necessario specificare un’applicazione predefinita per ogni singolo tipo di file o link. Quindi, per essere sicuri che il browser prescelto sia davvero quello di default, sarà necessario associarlo a HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, SHT, FTP, HTTP e HTTPS, oltre ad altri ancora, se necessario.

Si tratta decisamente di un approccio piuttosto inconsueto ed invadente per un’operazione semplice come quella che dovrebbe essere il cambio di browser di default. Al momento non sappiamo se tale comportamento sarà mantenuto anche nella versione finale, ma speriamo che Microsoft, che ha punta molto sull’immediatezza e semplicità, decida di tornare sui propri passi e rendere più facile la vita agli utenti.

