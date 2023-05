Tiny11 è un progetto di cui ormai vi abbiamo parlato diverse volte e che si è dimostrato versatile in più occasioni, funzionando completamente nella RAM o occupandone al massimo 200MB. NTDev, lo sviluppatore dietro il progetto, stavolta è riuscito a eseguire Tiny11 nella VRAM Della scheda video.

E se state pensando all’uso di una GPU di ultima generazione con un sacco di memoria a disposizione, vi facciamo ricredere subito: è bastata una RTX 3050 Laptop con 4GB di VRAM.

Credit: NTDev

L’idea non è molto diversa da quella che ha permesso di caricare Tiny11 completamente nella RAM. NTDev ha sfruttato il software GPURamDrive, disponibile su GitHub, che permette di creare un RAMDisk sulla VRAM della scheda grafica. NTDev ha creato un disco da 3,55GB, sfruttando quasi tutti i 4GB a disposizione, in cui eseguire la macchina virtuale contenente Tiny11.

CrystalDiskMark ha rilevato prestazioni discrete, vicine ai 2GB/s in lettura e ai 2,5GB/s in scrittura sequenziale; molto meglio di quelle di un’unità SATA, ma decisamente lontane da quelle dei migliori SSD sul mercato e simili a quelle di unità PCIe 3.0 economiche.

L’esercizio di stile di NTDev non ha una reale applicazione pratica, ma Tiny11 si dimostra ancora una volta versatile ed estremamente leggero, caratteristiche che lo rendono una buona opzione per avere l’ultimo sistema operativo di casa Microsoft anche sui PC più datati. Nella sua versione “classica”, Tiny11 richiede solamente 2GB di RAM e 8GB Di spazio su disco, inoltre è disponibile anche in versione ARM per Raspberry Pi 4 o Macbook con Chip Apple M1 o M2, dove può essere facilmente installato in una macchina virtuale.