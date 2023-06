La grande novità che Microsoft si sta preparando a introdurre in Windows 11 si chiama Windows Copilot, e sarà sbloccata per i tester del Windows Insider Program entro poche settimane: grazie a questo aggiornamento, Windows 11 potrà vantare un nuovo assistente con Intelligenza Artificiale perfettamente integrato con Bing Chat e Microsoft Edge.

Windows Copilot si basa sulla tecnologia di Intelligenza Artificiale di OpenAI, la stessa di ChatGPT, e utilizzerà le capacità di rendering di Microsoft Edge per sfruttare app e contenuti web per fornirci le informazioni che ci servono.

Tra le prime funzioni che sono state mostrate, una delle più interessanti è quella che ci mostra la capacità di Windows Copilot nel cambiare le impostazioni del sistema oeprativo, come ad esempio attivare la Dark Mode o la modalità Non Disturbare; inoltre si potrà chiedere a Copilot si aprire una specifica applicazione, come Word o PowerPoint, e si potrà chiedere a Copilot di cercare al posto nostro qualcosa o all’interno del PC o sul web.

Windows Copilot ha bisogno di una connessione a internet per funzionare al meglio, ma è comunque in grado di capire quali applicazioni offline usiamo più di frequente: per esempio, all’interno di Outlook o Word, è possibile utilizzare Copilot per avere un supporto alla scrittura, o magari per farsi riassumere in pochi istanti il contenuto di un documento.

Ovviamente il sistema non è infallibile: più volte vi abbiamo raccontato di strani episodi in cui ChatGPT ha fornito informazioni completamente false, e dato che Windows Copilot si basa sulla stessa tecnologia non è impossibile che situazioni simili si verifichino di nuovo.

Inoltre, l’integrazione web di Windows Copilot permetterà a Microsoft di aggiornare costantemente il suo strumento IA, così da assicurarsi che l’integrazione tra Copilot e le applicazioni presenti sul nostro PC sia sempre ottimale, migliorando quindi la produttività.

La speranza di tutti, Microsoft in primis, è che questo nuovo assistente abbia un maggior successo rispetto a quello raccolto da Cortana.