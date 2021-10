Windows 11 è finalmente disponibile per i dispositivi supportati

Windows 11 è arrivato, ma il nuovissimo sistema operativo è disponibile solo per determinati dispositivi, come largamente anticipato: verrà rilasciato in maniera più ampia entro i primi mesi del 2022. Windows 11 versione 21H2, come viene anche chiamato l’update, è un grande aggiornamento e consiste principalmente in un nuovo design per mettere a punto il sistema operativo e prepararlo per i dispositivi di prossima generazione.

Microsoft ha confermato che Windows 11 sarà generalmente disponibile il 5 ottobre, ma l’implementazione sarà lenta e potrebbe arrivare in determinati paesi in maniera graduale nelle prossime ore. Come riporta Windows Latest, alcuni di voi saranno in grado di scaricare l’aggiornamento in questo momento controllando manualmente la presenza di aggiornamenti, ma dovete assicurarvi che il vostro PC sia ufficialmente supportato.

Photo Credit: Microsoft

Per chi non lo sapesse, Windows 11 richiede un processore Intel di ottava generazione o più recente e AMD Zen 2 o più recente. Bisogna poi assicurarsi di aver abilitato il TPM 2.0 e l’opzione Secure Boot nelle impostazioni del BIOS del dispositivo. Inoltre, avrete anche bisogno di almeno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, ma questi requisiti non saranno un problema per i PC moderni.

Se disponete di un dispositivo che non soddisfa questi requisiti, sullo schermo verrà visualizzato un messaggio di errore di compatibilità. Avete più strade: rimanere con Windows 10, acquistare un nuovo dispositivo oppure installare manualmente il sistema operativo, ma in questo caso il vostro dispositivo potrebbe non ricevere ulteriori aggiornamenti, soprattutto quelli di sicurezza.

Come detto prima, Windows 11 sarà rilasciato gradualmente. Inizialmente sarà disponibile solo per alcuni dispositivi selezionati. Microsoft ha affermato che implementerà Windows 11 a “ondate” e il rollout dovrebbe essere completato entro la metà del 2022. Ovviamente Windows 11 è una versione facoltativa, il che significa che gli utenti avranno la possibilità di saltare l’installazione e rimanere su Windows 10.

Nelle prossime ore Microsoft renderà disponibile anche Windows 11 per il download tramite supporti di installazione e strumenti come l’Upgrade Tool.