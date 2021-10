Windows 11, ecco tutte le novità per i videogiocatori

Windows 11 è finalmente disponibile ufficialmente e, oltre a presentare un’interfaccia grafica rinnovata, offre il supporto a diverse tecnologie dedicate al mondo dei videogiocatori. La prima è l’Auto HDR, funzionalità che aggiunge automaticamente miglioramenti High Dynamic Range (HDR) ai titoli basati su DirectX 11 o versioni successive che in precedenza sfruttavano solo Standard Dynamic Range (SDR). L’HDR consente a un gioco supportato di eseguire il rendering con una gamma molto più ampia di valori di luminosità e colore, conferendo un ulteriore senso di ricchezza e profondità all’immagine.

La seconda, attivabile con un’unità SSD NVMe ad alte prestazioni e driver appropriati, si chiama Direct Storage. Questa, che arriverà anche su Windows 10 (seppur con alcune limitazioni dovute al vecchio stack per l’archiviazione), consentirà ai giochi di caricare rapidamente gli asset. Per accelerare ulteriormente le prestazioni, DirectStorage include anche una nuova tecnologia di decompressione GPU che supporta rapporti di decompressione e larghezze di banda più elevate rispetto alle CPU. Ciò rende anche la GPU un’opzione migliore per decomprimere le risorse di gioco.

Photo Credit: Microsoft

Sia Auto HDR che Direct Storage sono tecnologie già utilizzate su Xbox Series X|S e che finalmente faranno il loro debutto anche su PC. Oltre a ciò, Microsoft ha assicurato che la nuova iterazione di Windows continuerà ad avere il “più grande supporto hardware al mondo“, comprendendo, ovviamente, controller Xbox, Xbox Adaptive Controller e tutte le periferiche di terze parti. Infine, anche l’applicazione dedicata Xbox, nonché Xbox Game Pass, servizio che consente di accedere ad un vasto catalogo di videogiochi con un semplice abbonamento, saranno integrati nel sistema, rendendo Windows 11 la piattaforma ideale per giocare ai propri titoli preferiti.

Nel caso non vi sia ancora comparso l’invito ad effettuare l’upgrade gratuito a Windows 11, presupponendo che il vostro dispositivo sia compatibile, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato all’installazione, anche manuale, di Windows 11.