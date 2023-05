Videogiocatori, PC gamer amanti dei LED RGB, gioite: i problemi legati all’uso di mille software per la gestione dell’illuminazione stanno per finire grazie a Windows 11. Durante il Microsoft Build la società ha infatti annunciato di stare lavorando all’integrazione di un’opzione per gestire i LED direttamente nel menu Impostazioni, con l’obiettivo di creare un hub da cui sia possibile gestire l’illuminazione di tutti i componenti, indipendentemente dal brand.

La funzionalità prende il nome di Dynamic Lighting, purtroppo però Microsoft non ha fornito molti dettagli su come possa funzionare. Qualche mese fa vi avevamo riportato delle indiscrezioni che mostravano l’interfaccia del menu Impostazioni, ma non c’è modo di sapere se Microsoft ha implementato Dynamic Lighting allo stesso modo, o se ha apportato delle modifiche.

Fonte: Albacore

Nel blog post relativo alle novità in arrivo su Windows, Panos Panay, Microsoft chief product officer, ha dichiarato “con Dynamic Lighting, gli utenti Windows potranno configurare e personalizzare tutti i dispositivi con illuminazione RGB direttamente dalle Impostazioni senza fatica”. La funzionalità arriverà già questo mese per gli utenti Windows Insider, mentre verrà rilasciata a tutti nei prossimi mesi.

È innegabile che la gestione dell’illuminazione di un PC ad oggi sia decisamente problematica e fastidiosa: tra Corsair iCUE, Razer Synapse, ASUS Aura Sync e tutti gli altri software, si finisce per avere molti programmi installati che consumano risorse. Esistono già dei programmi che cercano di creare un unico hub in cui poter controllare tutto, come ad esempio OpenRGB, ma è innegabile che poterlo fare direttamente da Windows, senza dover installare tutti i vari software, sarebbe fantastico.