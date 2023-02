Le periferiche che sono dotate di illuminazione RGB richiedono sempre l’utilizzo di software apposito per la regolazione degli effetti e dei colori delle luci. Microsoft ha tuttavia lavorato per un po’ di tempo a una funzione che permetterebbe di farlo direttamente da Windows 11, integrando tutte le impostazioni del caso all’interno della sezione “Personalizzazione” presente nelle impostazioni di sistema. La notizia arriva dopo che l’insider Albacore ha pubblicato alcune schermate inedite con le relative opzioni.

L’azienda di Redmond stava pensando a una soluzione del genere dal 2018, l’implementazione pratica tuttavia è avvenuta soltanto in una recente build di Windows 11 Preview, nello specifico la versione 25295. Come è possibile vedere dalle schermate, la nuova sezione è denominata “Illuminazione” ed è in grado di rilevare i dispositivi dotati di LED RGB personalizzabili, tra cui tastiere, cuffie da gioco, mouse e persino i deck per lo streaming. Sarà nello specifico possibile modificare il colore, gli effetti luminosi, nonché la loro velocità, oltre a poter far in modo che le tonalità corrispondano a quelle del proprio tema.

Fonte: Albacore

Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo di questa novità, ma considerata la sua presenza in una versione anteprima di Windows 11, possiamo aspettarci che non manchi molto al suo debutto.

Nel frattempo, la casa di Redmond ha fatto un importante passo avanti nella corsa all’intelligenza artificiale presentando una nuova versione del suo motore di ricerca Bing che integra una versione personalizzata dell’AI che sfrutta ChatGPT, il popolare chatbot di OpenAI. Inoltre, l’azienda sta implementando tale funzione anche sul suo browser Edge. La nuova versione di Edge avrà una barra laterale basata sull’IA che aiuterà gli utenti a scrivere email, creare itinerari di viaggio, prepararsi per un colloquio di lavoro e creare quiz, tra le altre cose. Inoltre, l’IA aiuterà anche a fornire riassunti di ciò che si sta guardando. Il nuovo Bing utilizzerà l’IA per fornire risultati di ricerca migliori e più pertinenti, con la possibilità di sintetizzare risposte fornite da più fonti: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.