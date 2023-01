In arrivo delle novità interessanti per il riquadro dei widget su Windows 11. Microsoft, infatti, ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento che abilita la modalità widget a schermo intero in Windows 11 22H2. Tale modalità è disponibile nel canale di produzione, grazie a un recente aggiornamento web disponibile per il download.

I widget sono elementi che ricordano un po’ le tile di Windows Live e hanno cambiato un po’ la filosofia della schermata iniziale del sistema. Configurando i widget di vari formati, infatti, sarà possibile visualizzare informazioni specifiche senza dover sbloccare il dispositivo.

Su Windows 11, potete accedere al pannello dei widget tramite la barra delle applicazioni. A sinistra sulla barra delle applicazioni, trovate un’icona che consente di accedere al pannello, che si apre sul lato sinistro dello schermo di default.

Chi utilizza Windows 11 22H2, può scaricare il nuovo Windows Web Experience Pack (423.2300.0.0) tramite il Microsoft Store. Questo aggiornamento aggiunge un nuovo pulsante “Espandi” in alto a destra del pannello dei widget. Facendo clic sul pulsante, si aprono i widget di Windows sull’intero desktop.

Inoltre, i membri del programma Windows Insider, possono provare anche dei nuovi widget realizzati da terzi, incuso uno dedicato a Facebook.

Sembra che arriveranno altri widget non realizzati direttamente da Microsoft, e in una fase successiva, l’azienda estenderà il supporto a essi anche al di fuori del programma Windows Insider. Il Colosso di Redmond, infatti, crede molto in questa funzionalità, sebbene non abbia ancora conquistato una grossa fetta di pubblico. Resta da vedere se l’introduzione di nuovi widget che vadano al di là dei soliti riquadri del meteo e delle notizie riuscirà ad attirare nuovi utenti.