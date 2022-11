L’aggiornamento di Windows 11 2022 (22H2) ha apportato diverse interessanti novità al sistema operativo di casa Microsoft, e fra poco ne arriva una che potrebbe essere molto gradita agli utenti.

Stiamo parlando di Gestione attività, o Task Manager, che dovrebbe presto dotarsi di una barra di ricerca. Sarà quindi possibile gestire in modo più comodo le risorse del sistema, con la possibilità di individuare processi, file di sistema e programmi aperti all’avvio in modo mirato e veloce.

Gli aggiornamenti “quality of life” sono sempre graditi e, da questo punto di vista, Microsoft sembra stia mantenendo le promesse fatte. Dopo l’update Moment 1, che introduce le azioni consigliate ma soprattutto la possibilità di aprire più schede in Esplora file, possiamo aspettarci dunque altre piccole migliorie pensate per rendere più comodo l’utilizzo dell’ultimo sistema operativo del Colosso di Redmond.

La possibilità di cercare rapidamente un processo sarebbe davvero ottima

Al momento, la barra di ricerca è presente su Gestione attività solo per i partecipanti alle versioni di anteprima delle build Dev di Windows 11, ma dovrebbe arrivare nella versione distribuita a tutti gli utenti entro qualche mese.

Pare che, stavolta, però, non dovremo attendere Moment 2 per ottenere questa nuova feature. Infatti, è probabile che l’aggiornamento rientrerà in uno degli update mensili più piccoli.

Non resta che attendere, dunque, la distribuzione dell’update, che potrebbe richiedere da qualche settimana a un paio di mesi, come dicevamo. Nell’attesa, potreste dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori trucchi per Windows 11, un ottimo modo per imparare a sfruttare al massimo il sistema operativo Microsoft e migliorare notevolmente la vostra esperienza d’uso.