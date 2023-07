Microsoft si sta preparando a rilasciare il tanto atteso Windows 365 Consumer Edition, che promette di cambiare le carte in tavola nel mondo dell’informatica. L’azienda prevede di fornire più PC Cloud come parte dell’edizione famiglia, rendendola più conveniente rispetto all’offerta business.

Photo Credit: Microsoft

Che senso ha questa nuova modalità di fruizione del sistema operativo più utilizzato al mondo? Iniziamo col dire che l’idea di Windows in streaming non è nuova. Microsoft aveva già sperimentato questa formula con un servizio di cloud computing che permetteva di accedere a Windows installato su un PC virtuale basato su cloud. Windows 365 era però rivolto principalmente alle aziende, mentre ora si aprirebbe al pubblico generale.

Con l’introduzione di una versione consumer, anche gli utenti privati potranno accedere al sistema operativo da qualsiasi dispositivo, indipendentemente dalla potenza di calcolo del proprio hardware. Questo significa che anche un vecchio PC o un laptop economico potranno beneficiare delle potenzialità di Windows 11, grazie al supporto offerto dal cloud.

Ma quali sono i vantaggi di questa nuova modalità di fruizione? In primo luogo, l’accesso a Windows 11 in streaming consente di liberarsi dai limiti hardware, che spesso impediscono di utilizzare le versioni più recenti dei sistemi operativi. Non importa se si ha un dispositivo datato o poco potente, il cloud si occuperà di gestire le risorse necessarie per far girare Windows 11 al meglio delle sue capacità.

Inoltre, l’utilizzo di Windows 11 in abbonamento comporta numerosi vantaggi in termini di gestione e manutenzione. Non sarà più necessario preoccuparsi di aggiornamenti software, patch di sicurezza o problemi di manutenzione del sistema. Microsoft si occuperà di tutto, garantendo una fruizione senza intoppi e un’esperienza utente sempre all’avanguardia.

Tuttavia, ci sono anche delle criticità da tenere in considerazione. Il primo punto di discussione riguarda la connettività a Internet. Senza una connessione stabile e veloce, l’esperienza di utilizzo di Windows 11 in streaming potrebbe risultare frustrante e poco affidabile. Inoltre, l’accesso al sistema operativo dipenderà dalla disponibilità dei server di Microsoft e potrebbe essere influenzato da eventuali interruzioni o problemi tecnici.

Un’altra questione da considerare è quella della privacy e sicurezza dei dati. Utilizzando Windows 11 in streaming, i propri file e le proprie informazioni risiederanno sui server di Microsoft. Sebbene l’azienda si impegni a garantire la protezione dei dati degli utenti, ci sono sempre dei rischi associati a una gestione remota delle informazioni personali.

Infine, c’è l’aspetto economico da valutare. Sebbene i prezzi dell’abbonamento a Windows 11 in cloud non siano stati ancora annunciati, è possibile che questa modalità di fruizione del sistema operativo possa comportare costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di una licenza tradizionale. Sarà fondamentale valutare attentamente se i benefici offerti da Windows 11 in streaming siano in linea con le proprie esigenze e possibilità economiche.