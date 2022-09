Microsoft è in procinto di rilasciare una nuova versione dell’app Foto, oggetto di diversi aggiornamenti nel corso dell’ultimo periodo. L’azienda si prepara inoltre ad adottare un nuovo paradigma per quanto riguarda le nuove funzionalità da apportare a Windows 11: queste saranno ora pubblicate in maniera graduale nel corso dell’anno, anziché essere incluse all’interno degli aggiornamenti annuali più importanti. La nuova app Foto, che dovrebbe essere disponibile a ottobre insieme ad altre funzionalità, è attualmente già in fase di test nel canale Insider.

Come condiviso nel blog da Dave Grochocki, Product Manager di Microsoft, questa versione introduce una nuova galleria, una navigazione semplificata tra i contenuti multimediali e una gestione dei file migliorata. Viene anche facilitato il backup delle proprie foto su OneDrive, di cui sarà anche possibile controllare lo spazio utilizzato, espandendolo direttamente dall’app, e si potranno anche importare foto da dispositivi esterni, come smartphone o macchina fotografica. Essendo già in fase di test nel canale Insider, questa può già essere scaricata e provata in anteprima dagli utenti che si sono iscritti al programma.

Fonte: Microsoft

Di seguito le novità della nuova versione elencate da Microsoft:

Miglior organizzazione delle foto.

Backup facilitato su OneDrive.

Funzionalità “Ricordi” migliorata.

Supporto multi-finestra e multi-schermo.

Visualizzazione facilitata dello spazio rimanente su OneDrive e possibilità di espanderlo direttamente dall’app.

Importazione e gestione delle foto da fonti esterne come smartphone o fotocamera.

Con la nuova app Foto viene inoltre eliminato l’editor video integrato. L’azienda ha infatti da poco lanciato la nuova app Clipchamp, che diventa adesso quella predefinita per il video editing su Windows 11. Oltre a ciò, Microsoft dovrebbe anche rilasciare una versione rivista di Esplora File che includerà le schede, insieme a un’interfaccia utente aggiornata per l’overflow della barra delle applicazioni.

Tra le altre cose, l’azienda si prepara a tenere l’evento Surface il prossimo 12 ottobre, dove sono attesi diversi nuovi prodotti e accessori relativi alla gamma omonima di portatili 2 in 1.