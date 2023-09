Windows 11 23H2, il prossimo aggiornamento del sistema operativo Microsoft, porterà con sé molte novità, alcune delle quali molto interessanti. Tre in particolare sono meritevoli di attenzione: il nuovo assistente AI, il nuovo Esplora Risorse (File Explorer) e il nuovo sistema di gestione energetica.

Leggi anche: Windows peggiora, addio a un eccellente editor di testo gratis

Windows Copilot

Di Windows Copilot si parla ormai da molte settimane e sappiamo anche che l’abbonamento sarà piuttosto costoso. L’assistente AI sarà presente in tutto il sistema operativo e in tutte le applicazioni (un po’ alla volta), fornendo all’utente consigli e aiuto in una varietà di contesti diversi.

Copilot può rispondere a domande, correggere testi, suggerire come risolvere problemi e altro ancora. Chi lo ha provato ha lamentato prestazioni non ideali e alcuni bug, ma è abbastanza normale per un prodotto nuovo.

Esplora Risorse si rinnova

Esplora Risorse è forse l’applicazione Windows più usata, per navigare file e cartelle, visualizzare anteprime a altro ancora. Con l’aggiornamento 23H2 arriva anche la nuova interfaccia, con schede per la navigazione, file consigliati per chi usa Azure Active Directory (AAD), diversi ritocchi estetici e una migliore sincronizzazione con OneDrive.

Microsoft aggiunge anche un riquadro dettagli rinnovato che consente una collaborazione più semplice e l’accesso alle informazioni sui file senza nemmeno aprirli. Questa funzione mira a migliorare la produttività mantenendo l’esperienza dell’utente fluida ed efficiente.

Gestione energetico

Non tutti ci preoccupiamo allo stesso modo del consumo energetico del computer, ma per tutti noi è un fattore determinante quando si usa un computer portatile.

Con l’aggiornamento, in Windows potremo vedere molte più informazioni sul consumo energetico, e potremo sapere con maggiore precisioni quali software consumano di più la batteria.

Gli utenti possono scegliere di visualizzare il “consumo totale” per avere un quadro completo o “In uso” e “In background” per distinguere tra consumo attivo e passivo. Questa novità potrebbe essere preziosa per chi vuole massimizzare le prestazioni del proprio dispositivo riducendo al minimo il consumo di energia.