Con l’ultimo aggiornamento di settembre dedicato a Windows 11, gli utenti hanno riscontrato un’enorme quantità di problemi, soprattutto in ambito gaming. L’update KB5030219 avrebbe causato problemi di TDR (rilevamento e ripristino del timeout) e crash nella versione PC di Starfield disponibile su Game Pass.

Windows 11

Reddit ha amplificato il coro di disappunto, con molti utenti che hanno segnalato problemi di prestazioni, non solo nell’ultimo videogioco di Bethesda, ma anche in altri titoli dopo l’installazione dell’aggiornamento.

Altre segnalazioni hanno evidenziato persino la scomparsa dei driver GPU Nvidia (versione 537.34), mentre altri hanno lamentato forti lag. Per farvi un esempio, Ratchet & Clank Rift Apart è stato colpito da freeze inaspettati e crash, con utenti che sono passati da oltre 100 fps a uno stuttering che portava l’esperienza a 10-15 fps.

Ma non finisce qua, gli utenti hanno riferito rallentamenti del sistema anche su macchine con specifiche hardware e SSD al passo con i tempi, creando disagi anche per quanto concerne le app e la navigazione tramite browser web. Per non parlare di segnalazione di PC che non portano, impossibilità di accedere al BIOS, menu Start e ricerche di Windows 11 rotte. Anche le soluzioni tradizionali, come il riavvio di explorer.exe o l’esecuzione di scansioni sfc, non hanno aiutato a risolvere la situazione.

In questo momento, Microsoft non ha ancora confermato ufficialmente i problemi legati a questo aggiornamento. Tuttavia, la community è abbastanza innervosita e molti sperano che il gigante tecnologico risolva in fretta la situazione-