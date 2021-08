Windows 11, Microsoft Paint rinnova il suo design

Sicuramente Microsoft Paint è una delle applicazioni più conosciute del sistema operativo Windows. Infatti, moltissimi hanno imparato i rudimenti del disegno digitale proprio con Paint, la cui prima versione risale addirittura al 1985, essendo integrata in Windows 1.0. Da allora, ne è passata parecchia di acqua sotto i ponti e, sebbene il programma continui a rimanere piuttosto spartano e semplice rispetto ad altri editor più blasonati, rimane piuttosto apprezzato anche ai nostri giorni, tanto che moltissimi utenti di tutto il mondo lo usano per creare piccole illustrazioni o semplicemente passare il tempo scarabocchiando.

L'attuale versione di Microsoft Paint

A quanto pare, come riportato dai colleghi di Bleeping Computer, la compagnia di Redmond si appresta nuovamente a cambiare look all’interfaccia grafica di Microsoft Paint in Windows 11, come testimoniato da un’immagine ufficiale inerente alla prossima iterazione del suo sistema operativo. L’immagine proviene da uno stock di foto caricato da Microsoft su Unsplash che Bleeping Computer ha ruotato e tagliato in modo da far vedere meglio la rinnovata UI del programma.

Al momento, Microsoft Paint non è presente nelle versioni Insider di Windows 11 distribuite da Microsoft, ma sicuramente sarà integrato nella versione definitiva dell’OS, la quale debutterà sul mercato entro fine anno, sebbene la sua data di lancio ufficiale non sia ancora stata svelata.

Credit: Bleeping Computer

Ricordiamo che, qualche giorno fa, Microsoft ha pubblicato la prima build di Windows 11 sul canale Beta, disponibile per tutti gli iscritti al programma Windows Insider. Questa build, rispetto alle precedenti offerte in anteprima sul canale Dev, è più stabile e affidabile ma, ovviamente, nel caso foste interessati, vi consigliamo la sua installazione su una partizione secondaria del vostro PC per evitare qualsiasi problema.