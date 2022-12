A ottobre era stato rilevato un bug dell’update 2022 di Windows 11 che causava il rallentamento dei trasferimenti di file su SMB.

Il problema riguarda la copia di file di grandi dimensioni da un computer remoto a un sistema Windows 11 o durante la copia dei file su un’unità locale.

Microsoft aveva già affrontato la questione sulla pagina di supporto a fine settembre. Qui veniva confermato che il problema riguardava la copia di file verso Windows 11 versione 22H2 da una condivisione di rete tramite Server Message Block (SMB), con la possibilità di riscontrare il medesimo problema durante la copia di file in locale.

L'aggiornamento 2022 di Windows 11 ha introdotto alcuni bug, che si spera vengano risolti presto

Di recente, l’azienda ha confermato la disponibilità di un fix in versione di anteprima, che sarà disponibile a partire da Windows 11 Insider Preview Build 25252. In seguito, tale intervento correttivo verrà inserito in un aggiornamento cumulativo standard, distribuito tramite Windows Update, una volta ottenuta la convalida nelle build destinate ai membri di Windows Insider.

Nel frattempo, Microsoft ha condiviso una soluzione temporanea al problema, per permettere ai propri clienti di evitare il calo di prestazioni durante la copia dei file.

In sostanza, gli utenti possono aggirare il problema determinato dalla copia tramite SMB utilizzando utility che non sfruttano il sistema di gestione della cache (I/O in buffer).

A tale scopo, occorre utilizzare gli strumenti integrati robocopy e xcopy, attraverso i seguenti comandi:

robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J

oppure

xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J

In attesa dell’arrivo dell’aggiornamento ufficiale, questi due sono i metodi consigliati e approvati dall’azienda per aggirare il fastidioso problema.