Un nuovo report di Statcounter ha svelato i dati sull’adozione dei sistemi operativi Windows aggiornati a marzo 2023. Secondo quanto condiviso, Windows 11 ha raggiunto il 20,94% del mercato, con un aumento dell’1,81% rispetto al report precedente.

Ciò significa che l’ultima versione di Windows, a un anno e mezzo dal suo rilascio, è installata su circa un computer su cinque. Curiosamente anche Windows 10 ha mostrato una piccola crescita dello 0,17% ed è presente sul 73,48% dei PC in circolazione. Al contrario, Windows 7 ha subito un forte calo ed è passato dal 9,55% al 3,72% in un mese. Lo scorso gennaio è terminato anche il supporto esteso da parte di Microsoft, quindi è probabile che gli utenti stiano cogliendo l’occasione per acquistare computer più moderni e aggiornati.

Guardando ai dati, la diffusione di Windows 11 non è particolarmente impressionante, specialmente considerando che nel primo anno e mezzo di vita Windows 10 era già sul 33% dei PC. Uno dei principali problemi dell’ultimo OS Microsoft sta sicuramente nei requisiti minimi per poterlo installare, che escludono molti vecchi computer ancora perfettamente funzionanti: se ad esempio avete una CPU Intel di ottava generazione, siete bloccati con Windows 10. Anche la richiesta del TPM rappresenta un ostacolo considerevole.

Microsoft sta lavorando alacremente per migliorare Windows 11, prestando molta attenzione ai feedback degli utenti e aggiungendo funzionalità, molte delle quali dedicate ai videogiocatori, come DirectStorage. La sensazione però è che la diffusione di Windows 11 procederà ancora lentamente e sarà legata più all’acquisto di nuovi PC che all’aggiornamento di quelli già in possesso dell’utenza.